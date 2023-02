Mariana Ferrão convida à conexão com a energia feminina na Casa Clã

Para Mariana Ferrão, conexão é sinônimo de vida. “A vida não existe sem vínculo, sem rede de apoio, sem parceria e cumplicidade”, diz a jornalista de 44 anos, que é palestrante de saúde mental e autocuidado. É com esse propósito que ela será uma das participantes da Casa Clã, um evento de CLAUDIA, Boa Forma, Bebê.com e Elástica para reunir algumas das mais potentes vozes femininas.

De 8 a 11 de março de 2023, as quatro marcas fixam sede na Casa Higienópolis, no centro de São Paulo, para uma série de experiências inspiradoras e debates dos temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Equilíbrio, saúde física e mental, carreira, bem-estar parental, luxo, calma, literatura e autoconhecimento são alguns dos temas que estarão em pauta.

Tudo a ver com Mariana, que assina a coluna Verdadeira Natureza, em CLAUDIA. “Essa verdadeira natureza é aquilo que temos dentro da gente, para além das camadas da nossa personalidade, para além das máscaras da nossa persona, que vamos adquirindo ao longo da vida. É aquele lugar sensível e vulnerável, muitas vezes distante no dia a dia, mas que é absolutamente acessível quando a gente se dispõe a olhar para dentro da gente com amor, aceitação e gentileza”, define.

Mariana propõe (inclusive a si mesma) o exercício constante de deixar de lado todas as camadas do “eu tenho que” ou “eu deveria” para manifestar no mundo nossa espontaneidade. Para ela, falar disso com e entre mulheres é algo absolutamente fundamental. “A maioria das mulheres vive em desequilíbrio com sua energia feminina, mais sutil, delicada, mais ligada à contemplação, à aceitação e à abertura do que à realização. Hoje, por tantas demandas externas, as mulheres estão muito conectadas com as energias masculinas da ação e da realização. Isso causa um atropelo em nossa energia feminina, que a gente só vai se dar conta muito tempo depois ou por razões muito graves, como um burnout, por exemplo.”

Ela lembra que, muitas vezes, aceleramos o ritmo na pressa de conquistar, realizar ou ganhar uma promoção, mas esquecemos de olhar para o que temos de mais precioso e acabamos passando por cima de nossa intimidade. “Uma simples reunião de mulheres em um lugar de companheirismo, cumplicidade e troca verdadeira já é curador para isso. A gente pode abrir o coração para dizer coisas como ‘cara, sou CEO de uma empresa, mas o que eu queria mesmo era ter tempo de escrever poesia‘. E dá para fazer as duas coisas, mas alcançar esse equilíbrio é um grande desafio. E quando a gente tem espaços como a Casa Clã, vamos estabelecendo pequenas curas, muitas vezes invisíveis aos olhos, mas potentes do ponto de vista da coletividade”, garante.

Na Casa Clã, ela dividirá uma mesa com Noéle Gomes, psicanalista, mentora de Saberes Ancestrais e também colunista de CLAUDIA. Ambas se conheceram numa roda de partilhas, num dia em que Mariana estava “super sensível e mais reclusa”. Foi só quando ouviu a voz de Noéle que decidiu se incluir na partilha. “Me conectei com o olhar e o sorriso dessa mulher e hoje temos uma relação de irmandade. Sinto que ela é alguém que mesmo que não compartilhe o mesmo propósito que eu, vai numa direção que eu sonho que o mundo vá também.”

Mariana se diz grata de compartilhar “o mesmo tempo, o mesmo planeta, a mesma existência” com a amiga. E, como elas duas, existem muitas mulheres inspiradoras por aí. É com todas elas que queremos nos conectar. Vem com a gente?

CASA Clã

A Casa Clã acontecerá de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo, e é uma iniciativa das nossas grandes vozes femininas da Editora Abril: Boa Forma, CLAUDIA, Bebê.com.br e Elástica, com patrocínio de MSD e BuscoFem, mais apoio de Kia e LinkedIn.

As inscrições para o evento estarão abertas em breve. Para não perder, não deixe de seguir as redes sociais de CLAUDIA, Boa Forma, Bebê e Elástica.

