Noéle Gomes leva o poder do autoconhecimento à Casa Clã

Estar em clã é estar entre iguais, vibrar na mesma energia. É assim para Noéle Gomes, psicanalista, mentora de saberes ancestrais e colunista de CLAUDIA. “Amo a palavra clã, porque ela fala de um lugar seguro e cuidadoso, que não tem espaço para comparação e julgamento, apenas para acolhimento e troca. Significa estar entre mulheres que se permitem estar com outras mulheres”, diz.

Noéle é uma das potentes vozes femininas que participarão da Casa Clã, um evento de CLAUDIA com Boa Forma, Bebê.com e Elástica, que celebrará o Dia Internacional da Mulher de 8 a 11 de março, na Casa Higienópolis, em São Paulo.

Durante os quatro dias de eventos, o sentido feminino que está em todos nós será despertado através de uma série de experiências inspiradoras e debates dos temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Equilíbrio, saúde física e mental, carreira, bem-estar parental, luxo, calma, literatura e autoconhecimento são alguns dos temas que vão compor rodas de conversa, workshops e apresentações – tudo aberto para as inscrições do público.

Autoconhecimento é, inclusive, uma das especialidades de Noéle. “Acredito que não existe esse processo sem falar sobre as nossas raízes. A ancestralidade fala de nossas bases. Uma pessoa que não sabe de onde veio também não reconhece que chegou em algum lugar. Falar disso é fazer com que mulheres entendam que elas existem e têm lugar nesse mundo porque outras vieram antes delas, pavimentando essa jornada”, diz a psicanalista.

Segundo ela, falar de assuntos como esse num clã é falar com a voz do coração. “Não é um lugar de ‘eu preciso entender’, é no lugar do sentir, quando eu compreendo mesmo através do sorriso, do sentimento. É intuição.” E mesmo num clã diverso, como o que propomos construir, todas viemos da mesma raiz, lembra ela. “O sentido feminino vem de um clã de ancestralidade”, afirma.

Noéle dividirá uma mesa na Casa Clã com a amiga Mariana Ferrão — jornalista e também colunista de CLAUDIA. Ambas se conheceram numa roda de conversa e partilha, de onde floresceu uma amizade. “Na ocasião, eu estava falando sobre o poder de se perdoar e seguir adiante. Depois, a Mari pediu meu telefone, começou a acompanhar meu trabalho e fazer meus cursos… Desde então, fizemos uma costura muito feminina nesse lugar de compreensão, intuição, nesse intento amoroso de estarmos em clã. Assim a gente se costurou. E acho que estamos costuradas para a vida”, ri.

São conexões como essas que propomos construir nos quatro dias de troca, conversas e escutas ativas. O desejo é fazer o clã crescer cada vez mais. Vem com a gente?