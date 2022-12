Receitas e dicas para reaproveitar o que sobrou da ceia de Natal

A gente passa o ano inteiro sonhando com aquela ceia farta das festas de Natal e Ano-Novo, e quando chega o momento é só alegria! Mas quem tem família grande ou é rodeado por gente que prefere que “sobre do que falte”, sabe como a ceia pode se estender por dias…Cansou de comer tender, pernil, peru e panetone? Então a dica é reaproveitar essas delícias típicas de fim de ano em outras receitas saborosas e diferentes.

As carnes vermelhas e de frango, por exemplo, podem ser transformadas em deliciosos recheios de tortas, bolinhos e até coxinha! Já para quem teve bacalhau na ceia, saiba que esse peixe pode render até uma salada mais farta. Para isso, basta ter atenção ao armazenamento desses ingredientes: é preciso estarem sempre refrigerados (ainda mais no verão!), e a qualquer sinal de que a carne esteja com aparência esquisita ou de mau cheiro, é melhor descartar para evitar riscos à saúde, como uma intoxicação.

E não apenas os salgados podem ser transformados em outras receitas criativas. Ganhou mais panetone do que esperava? Basta se atentar à validade do ingrediente e, se estiver tudo certo, aproveitar esse pão natalino em outras sobremesas. Dá para fazer não só a clássica rabanada, mas também bolo, torta, pavê…

A seguir, ensinamos receitas salgadas e doces para reaproveitar cada sobra da ceia. Confira:

APERITIVOS E SALADAS

Pataniscas de Bacalhau

Ingredientes

400g de bacalhau dessalgado, cozido e escorrido, em lascas

½ copo (americano) de leite

2 colheres (sopa) de cebola picadinha

1 dente de alho picado

Suco de ½ limão-siciliano

4 colheres (sopa), não muito cheias, de farinha de trigo

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Coloque o bacalhau em uma tigela e incorpore o leite, a cebola, o alho e o suco de limão. Quando a massa estiver homogênea, acrescente a farinha e o ovo. Tempere com sal, pimenta e salsinha. Frite às colheradas, em óleo não muito quente, até os bolinhos ficarem dourados. *Receita cedida pelo restaurante Taberna 474

Croqueta de pernil

Ingredientes

Para o caldo de legumes

300g de cebola branca descascada

300g de talo salsão

300g de cenoura

40g de sal

10g de pimenta-do-reino

1 ramo pequeno de tomilho

4 litros de água

Para o recheio

1 kg de cebola picada

420g de manteiga

1,5 kg de pernil que sobrou da ceia

4 litros de caldo de legumes

1 kg de farinha de trigo

Para empanar

8 ovos

2 kg de farinha panko ou de rosca

Óleo para fritar

Modo de preparo

Prepare o caldo de legumes Adicione os legumes e o tomilho na panela com um fio de azeite e espere soltarem o aroma. Em seguida, adicione a água e deixe o caldo no fogo médio até atingir 60 graus (ponto de fervura). Assim que água começar a ferver, abaixe o fogo e deixe por 30 minutos. Prepare o recheio Leve a cebola ao fogo com a manteiga até que mesma fique translúcida então entre com o pernil já desfiado. Comece colocando o caldo de legumes e vá adicionando a farinha aos poucos e mexendo até a massa ganhar consistência, quando a massa começar a soltar da panela é sinal que já está pronta, então a retire do fogo e separe pra esfriar. Empane Com sua massa já resfriada, faça as bolinhas de aproximadamente 25 gramas, em seguida passe elas nos ovos batidos e em seguida na farinha panko ou de rosca. Frite suas croquetas em imersão a 180gr até atingir uma cor dourada para ter uma fritura crocante e cremosa por dentro igual as casas de tapas na Espanha. Dica do chef: na hora de preparar o caldo, se tiver a panela ou assadeira onde foi assado o pernil, aproveite o tostado que fica na assadeira para agregar sabor ao caldo: basta despejar um pouco de caldo na travessa e levar ao folgo até soltar o fundo. *Receita cedida pelo chef Cassiano Oliveira, do Guilhotina Bar



Salada de bacalhau com grão-de-bico

Ingredientes

500g de bacalhau já pronto desfiado ou em lascas

200g grão-de-bico cozido

Azeite para regar

2 cebolas picadas finamente

1 pimentão vermelho picado

1 pimentão amarelo picado

1 ramo de salsinha picada

80ml de vinagre

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma vasilha misture o bacalhau e o grão-de-bico, regue com uma boa quantidade de azeite. Acrescente a cebola, os pimentões, a salsinha, o vinagre e misture. Tempere com a pimenta e acerte o sal. Leve à geladeira e deixe descansar para apurar o sabor por no mínimo 4 horas. Sirva gelado. *Receita cedida pelo chef Caique Palas, do Restaurante Bacalhau, Vinho & Cia

Coxinha de pernil

Ingredientes

Para a massa

1,4 ml de água

1 kg de farinha de trigo

200 ml de óleo

20 g de sal temperado

14 g de tempero pronto

2 tabletes de caldo de galinha

Para o recheio

700 gramas de pernil desfiado e já temperado

Modo de preparo

Prepare a massa Em uma panela, coloque a água, óleo, tempero pronto, caldo de galinha e o sal temperado. Quando levantar fervura, coloque a farinha e deixe cozinhar, sempre mexendo, por cerca de 6 minutos. Coloque a massa sobre a mesa e sove bem, até ficar bem lisinha, pronta para modelar. Para o recheio Pegue uma porção da massa, espalhe sobre a mão e acrescente o pernil desfiado. Feche a massa e modele até obter a forma desejada. Em seguida, passe na farinha de rosca e frite em imersão no óleo quente em pequenas porções por vez. Cada coxinha leva, aproximadamente, 1 minuto e meio para fritar. Caso queira preparar na fritadeira elétrica, deixe por 7 minutos preaquecido a 200ºC. *Receita por Carol Martineli, CEO do grupo Carol Coxinhas

Salada de folhas com tender e vinagrete de especiarias

Ingredientes

Para a salada

10g de uva passa preta

10g de uva passa branca

50g de alface baby lisa

50g de alface baby crespa

50g de alface baby roxa

50g de alface baby mimosa

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 fio de azeite

400g de lascas de tender

10g de frutas cristalizadas

Cerejas para decorar

Para o vinagrete

1 limão-siciliano

50ml de azeite extravirgem

50ml de vinho branco

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Prepare a salada Deixe as uvas passas hidratando em um bowl com água e um pouco de vinho branco 1 hora. Retire da água e reserve. Lave as alfaces e escorra o excesso da água. Tempere as folhas com sal, pimenta, azeite e adicione as lascas de tender. Coloque em um prato e salpique as frutas sobre a salada. Prepare o vinagrete Esprema o suco do limão em um bowl, acrescente o azeite aos pouco, mexendo sempre com um batedor até ficar homogêneo. Tempere com o vinho, sal e pimenta e regue sobre a salada. Decore com as cerejas. *Receita do chef Valdir de Oliveira, do restaurante Cantaloup

SOBREMESAS

Rabanada de panetone com creme

Ingredientes

Para o creme

5 colheres (sopa) de manteiga em ponto pomada

½ xícara de açúcar mascavo

1 xícara de açúcar refinado

½ noz-moscada ralada

1 colher (sobremesa) de canela em pó

2 cravos-da-índia

1 colher (sobremesa) de gengibre em pó

½ unidade de cumaru

½ xícara de farinha de trigo

4/5 de xícara de leite integral

100g de manteiga

Para o leite aromatizado

Casca 1 laranja-bahia (apenas a parte laranja, sem a parte branca)

1 xícara de leite

4 colheres (sopa) de açúcar

1 canela em pau

1 ovo

Para a rabanada

4 fatias de panetone de frutas picadas

Óleo para fritar

4 bolas de sorvete de leite ou o sabor de sua preferência

Avelãs tostadas para finalizar

Brotos de rúcula para finalizar

Modo de preparo

Prepare o creme de biscoito Em uma batedeira com o batedor de raquete, adicione a manteiga, o açúcar mascavo e o açúcar refinado, bata até obter uma mistura esbranquiçada. Em seguida, adicione as especiarias e bata novamente. Por fim, adicione a farinha de trigo e bata até ficar homogêneo. Transfira a massa para uma assadeira forrada com papel manteiga. Abra a massa para ocupar toda a assadeira, com aproximadamente a espessura de 1 cm, e leve para assar em forno preaquecido a 160°C, até que esteja sequinha e dourada, por aproximadamente 30 minutos. Quando esfriar, pique a massa de biscoito grosseiramente. Reserve. Em uma panela pequena, adicione o leite, a manteiga e cozinhe até levantar fervura. Adicione o biscoito partido e deixe de molho por 5 minutos, bata a mistura no liquidificador até obter uma pasta bem lisa e homogênea. Deixe resfriar e reserve. Prepare o leite aromatizado Em uma panela pequena, adicione a casca da laranja, o leite, o açúcar e a canela. Leve ao fogo médio até que levante fervura, deixe esfriar totalmente. Em seguida, quando já estiver frio, adicione o ovo e misture bem. Prepare a rabanada Banhe as fatias de panetone no leite aromatizado e frite-as em óleo preaquecido a 170°C até dourar. Vire na metade do tempo para que os dois lados fiquem dourados. Escorra em papel toalha. Finalize Em um prato, disponha a rabanada frita e adicione o creme de biscoito com um saco de confeitar. Finalize com a bola de sorvete, salpique avelãs tostadas e adicione os brotos de rúcula.

Bolo de Natal



Ingredientes

600g de creme de leite

200ml de leite

2 ovos

2 colheres (sopa) açúcar

1 pitada de canela

600g de panetone em fatias

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata o creme de leite, o leite, os ovos, o açúcar e a canela. Reserve. Disponha as fatias de panetone em uma travessa e despeje o creme batido por cima, deixe de molho por 30 minutos. Unte uma forma grande e redonda com furo no meio com manteiga e açúcar. Coloque a mistura na forma e leve ao forno preaquecido a 160ºC por 30 minutos ou até começar a dourar. Desenforme e sirva. *Receita cedida pela chef e padeira Helena Mil Homens, da Padaria St. Chico

Rabanada com especiarias e coalhada doce

Ingredientes

Para a coalhada

2 potes de iogurte natural

1 colher de sobremesa de açúcar refinado

Raspas de 1 limão

Para a rabanada

2 ovos

1 xícara de creme de leite fresco

Páprica doce a gosto

Canela em pó a gosto

Cravo em pó a gosto

3 colheres (sopa) de açúcar mascavo

5 fatias de pão brioche ou fatias de panetone de aproximadamente 3cm

1 xícara de manteiga

2 colheres de sopa de açúcar refinado (opcional)

Frutas da época para decorar (romã, mirtilo, cereja…)

Modo de preparo

Prepare a coalhada Em uma peneira, deposite delicadamente o iogurte natural, sem bater a peneira e deixe dessorando na geladeira por cerca de 1h. Após esse processo, misture o açúcar e faça raspas com o limão. Prepare a rabanada Em um prato fundo, faça uma mistura com os ovos, o creme de leite fresco, as especiarias e o açúcar mascavo. Passe as fatias de pão ou panetone na mistura e retire o excesso. Separe a manteiga em cinco partes. Em uma frigideira antiaderente, coloque uma das partes até derreter. Coloque uma fatia na frigideira e doure bem dos dois lados. Repita o processo com as outras fatias. Opcionalmente, após esse processo, coloque açúcar refinado nas fatias e, com um maçarico, coloque a chama no açúcar, dourando-as. Monte com as fatias ainda quentes em baixo, com a coalhada por cima e decore com frutas da época. *Receita cedida pelo chef Chef Thiago Piazza, do Restaurante Marinna Gastronomia