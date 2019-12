Onde o Natal é celebrado em pleno verão, fica até estranho abraçar símbolos tradicionais de outros países. Papai Noel com roupa pesadíssima? Flocos de neve? Que tal trocar tudo isso por itens tropicais, como folhagens e flores com cores fortes?

A chef Carina Manzoli garante leveza à mesa com ingredientes frescos, que combinam com os termômetros no mês de dezembro. “É o que costumo servir na ceia da minha família”, explica ela, que sempre conta com a ajuda da mãe, Eliane. Enquanto Carina comanda a unidade do Famiglia Manzoli em São Paulo, Eliane toca a de Ilhabela.

A charmosa amoreira ao fundo do salão da Casa Bovero, em São Paulo, ajudou a criar um ambiente mais fresco e aconchegante.

“Temos a influência da Itália nas veias, mas lá, nesta época, faz um frio danado. Os italianos comem capeletti in brodo. Aqui, nem pensar, né? Precisamos adaptar o cardápio à nossa realidade. Sugerimos peixes e acompanhamentos de sabor mais delicado”, afirma Carina.

Com três vegetarianos na família, a chef conta que tem a preocupação de providenciar pratos sem carne, como o ratatouille. O bacalhau, claro, também não pode faltar. Mas, para sair da mesmice, a chef propõe incluí-lo numa salada geladinha.

Comer e brindar

O assado costuma ser um dos pratos mais disputados na noite de Natal. Nesta celebração, a estrela é o lombo recheado com bacon e damasco, que ganhou mais aroma com os ramos de alecrim. Como o luxo mora nos detalhes, a chef Carina criou dois drinques especiais para a ocasião. O uísque berry e o gim bells podem ser servidos em lindas taças, dando requinte ao brinde. Eles ficam prontos rapidamente – o que é ideal para quem já gastou boas horas na cozinha.

Para acompanhar o estilo do cardápio, a decoração reúne um mix de metalizados, que aparecem nos talheres dourados e no jogo americano prateado, combinado com o laranja. Em contraste, cestas e objetos de palha complementam, garantindo o ar de descontração. No lugar das tradicionais flores, folhas de costelas-de-adão e de filodendro, entre outras. Em uma proposta inusitada, essas folhagens viraram caminho de mesa, substituindo os tecidos.

Taças âmbar, suporte de pratos e de talheres, Divino Espaço; taça transparente e talheres, Villa Pano; jogo americano Madrepérola, guardanapos e anel para guardanapos, Detalhes de Classe; pratos, Quintal das Artes; bowl com farofa, Divino Espaço; travessa com lombo, Olaria Paulistana; jogos americanos de palha e prateado, Villa Pano.

Confira 6 receitas da Chef Carina Manzoli para preparar um jantar de Natal que é a cara do verão:

1. Gin Bells

Árvore de Natal e taça, Divino Espaço

Pronto em 10 minutos | Rende 1 porção

Ingredientes:

Gelo a gosto

1 dose de gim

2 doses de água tônica

2 colheres (sopa) de semente de romã

1 ramo de manjericão

Modo de preparo:

Encha um copo com gelo. Despeje o gim e depois a água tônica. Junte as sementes de romã e misture delicadamente de forma que elas se concentrem no fundo do copo. Decore com o manjericão e sirva.

2. Uísque Berry

Carrinho de bebidas, L’oeil; taça de cristal, Blue Gardenia; demais taças, Divino Espaço

Pronto em 10 minutos | Rende 1 porção

Ingredientes:

Gelo a gosto

1 dose de uísque

3 colheres (sopa) de licor de framboesa

1 ramo de tomilho

1 framboesa fresca

Modo de preparo:

Encha o copo com gelo. Despeje o uísque e depois o licor de framboesa. Decore com o tomilho e a framboesa e sirva.

3. Cuscuz de Beterraba com Tartar de Salmão

Pronto em 45 minutos | Rende 4 porções

Ingredientes:

1/2 beterraba, sem casca, cozida

2 dentes de alho

Orégano a gosto

3/4 de xícara de cuscuz marroquino

Suco de 1/2 laranja

5 fatias finas de pepino

1 cenoura pequena cortada em palitos

1/2 pimentão vermelho pequeno em fatias

Ervas aromáticas a gosto (alecrim, louro, manjericão)

Azeite e sal a gosto

1 filé de 200 gramas de salmão, sem pele, em cubos pequenos (para o tartar de salmão)

1/2 cebola roxa picada (para o tartar de salmão)

1 colher (sopa) de mostarda Dijon (para o tartar de salmão)

1/2 colher (sopa) de maionese (para o tartar de salmão)

Sal a gosto (para o tartar de salmão)

Folhas de agrião baby para finalizar (para o tartar de salmão)

Modo de preparo:

No liquidificador, bata a beterraba com um pouco da água do cozimento, 1 dente de alho em lascas e orégano. Em uma tigela, junte o cuscuz, a beterraba batida e 2 xícaras de água quente. Adicione o dente de alho restante picado e os demais ingredientes e misture. Quando a água tiver sido totalmente absorvida, solte os grãos com a ajuda de um garfo e deixe esfriar ligeiramente.

Prepare o tartar de salmão: Em uma tigela, misture o salmão com a cebola e a mostarda. Junte a maionese e tempere com sal. Transfira o cuscuz para uma bandeja e modele formando um retângulo. Disponha o salmão por cima delicadamente. Distribua as folhas de agrião, uma a uma. Mantenha na geladeira até a hora de servir.

4. Salada de grão-de-bico e bacalhau

Bowl, Quintal das Artes; jarra, taças, suporte de pratos e talheres, Divino Espaço.

Pronto em 1 hora + tempo de geladeira | Rende 4 porções

Ingredientes:

500 gramas de bacalhau dessalgado

1 xícara de grão-de-bico cozido

1/2 xícara de cebola picada

1/2 xícara de pimentão vermelho picado

1/2 xícara de pimentão verde picado

20 azeitonas picadas

Suco de 1 limão

Cebolinha a gosto picada

1/2 xícara de azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela com 2 litros de água, cozinhe o bacalhau por 30 minutos em fogo médio. Desfie e transfira para uma tigela. Junte os demais ingredientes e misture bem. Deixe na geladeira por, no mínimo, duas horas antes de servir.

5. Ratatouille

Parece difícil, mas, na verdade, o ratatouille é bem prático de fazer. Outra maneira de prepará-lo é enfileirando rodelas em vez de fatias, criando um visual mais despojado. Bowl de cerâmica, Atelier Hideko Honma; bowls de vidro, Amoreira.

Pronto em 1 hora | Rende 4 porções

Ingredientes:

1 berinjela cortada em fatias longitudinais

1 abobrinha cortada em fatias longitudinais

1 cebola cortada em rodelas finas

2 tomates cortados em rodelas finas

5 tomates-cereja

2 dentes de alho picados

Sal a gosto

1/2 xícara de azeite

1 ramo de alecrim

2 colheres (sopa) de tomilho

Modo de preparo:

Com uma folha de papel-alumínio, modele uma espécie de fôrma de cerca de 15 centímetros de diâmetro. Forre as laterais da fôrma intercalando, em espiral, camadas de berinjela, abobrinha, cebola e tomate, formando uma flor. No centro, disponha os tomates-cereja. Tempere com o alho e sal e regue com o azeite. Salpique com o alecrim e o tomilho e leve ao forno preaquecido a 200ºC por cerca de 30 minutos ou até que dourem. Retire do forno e, delicadamente, vá abrindo o papel- -alumínio. Com ajuda de uma espátula, transfira o ratatouille para um prato. Regue novamente com azeite e sirva.

6. Lombo recheado com damasco

Pronto em 1 hora e 45 minutos + tempo de geladeira | Rende 4 porções

Ingredientes:

2 quilos de lombo de porco temperado

1 xícara de vinho branco seco

100 gramas de bacon em fatias

2 xícaras de damasco picado

Ramos de alecrim para decorar

Modo de preparo:

Em uma fôrma, faça um corte no lombo, no sentido do comprimento, mantendo o fundo e as laterais fechados, como um envelope. Regue com o vinho e deixe marinar na geladeira por cerca de uma hora. Transfira o vinho para um recipiente e reserve. Recheie o lombo com o bacon e o damasco e feche a abertura com palitos. Cubra com papel- -alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de uma hora, regando a cada 20 minutos com o vinho usado na marinada. Retire o papel-alumínio e deixe dourar. Sirva com o molho que ficou na assadeira, decorado com os ramos de alecrim.