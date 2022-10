O São Paulo Food Film Fest conta com mais de 40 filmes de 15 países

Atualizado em 5 out 2022, 14h18 - Publicado em 6 out 2022, 08h11

Por Sarah Catherine Seles Atualizado em 5 out 2022, 14h18 - Publicado em 6 out 2022, 08h11

A partir do dia 06 de outubro acontecerá o primeiro São Paulo Food Film Fest, que marca o Mês da Alimentação. A celebração foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), com o objetivo de envolver os governos e a população na luta contra a fome, a desnutrição e a pobreza.

“Nosso propósito é trazer, através do cinema, temas urgentes para discussão sem deixar de promover a experiência sensorial que a gastronomia traz”, conta Daniela Guariba. “Um Festival para comer com os olhos e também alimentar a alma. Afinal, comida é cultura!”, complementa André Henrique Graziano, um dos idealizadores do evento.

Entre os dias 06 e 12 de outubro, o público poderá se emocionar e deliciar com mais de 40 filmes de 15 diferentes países, clássicos da ficção e documentários contemporâneos ligados à comida, cultura e aos sistemas agroalimentares. Os filmes serão exibidos de forma híbrida e gratuita em São Paulo (Espaço Itaú Augusta – Anexo e Cinemateca Brasileira) ao longo da jornada, os espectadores terão a oportunidade de participar de ciclos de debates, além de degustações de pratos inesquecíveis do cinema após algumas das exibições presenciais.

Já o público de casa poderá assistir os filmes através da plataforma oficial Belas Artes à La Carte. Completam a programação do evento algumas oficinas para o público infantil que será convidado a colocar a mão na massa e a entender como funcionam animações em stop motion.

O Festival

O evento comemora os 35 anos do filme A Festa de Babette, baseado na obra de Isak Dinesen, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1988. O clássico se passa numa remota aldeia Dinamarquesa, dominada por uma tradição puritana, onde duas irmãs solteiras recordam com nostalgia da sua juventude. A chegada de Babette de Paris, fugindo ao terror da repressão à Comuna de Paris, mudará as suas vidas. Acolhida como empregada, anos depois, Babette ganha uma fortuna numa loteria e tem a oportunidade de corresponder à bondade e calor humano com que foi recebida, organizando uma opulenta festa com os melhores pratos e vinhos da gastronomia francesa. Sem dúvida, a obra é de encher os olhos, salivar a boca e aquecer o coração.

Porém, não é só de Europa que este Festival está recheado. A curadoria vai além e traz desde títulos japoneses, como o inusitado Tampopo – Os Brutos Também Comem Espaguete, de Jûzô Itami, até o marroquino Adam, de Maryam Touzani. No primeiro, uma comédia japonesa cult, Tampopo é uma viúva dona de restaurante determinada a dominar a arte do lámen – tradicional macarrão de origem chinesa. Em sua saga, ela é orientada por Goro, um misterioso motorista de caminhão especialista no assunto. Já o segundo, uma sensível trama que se desenrola no Marrocos, deixa emergir, além de uma atmosfera cheia de aromas de pães e doces maravilhosos, o drama das mulheres e o machismo estrutural da sociedade marroquina.

A programação ainda traz obras temáticas como Os Cervejeiros da Vez, de Aaron Hosé, Brewmance: Amor pela Cerveja, de Christo Brock, Os Caçadores de Trufas, de Michael Dweck e Gregory Kershaw, O Nascimento do Saquê, de Erik Shirai, Pão: O Milagre de Cada Dia, de Harald Friedl, entre outros.

Muitos filmes nacionais também foram selecionados para a mostra. Entre eles está Antes do Prato, de Carol Quintanilha, que fará a sua première em São Paulo, no Festival. Através de uma realização do Greenpeace Brasil, o documentário vai a três regiões do Brasil e mostra uma mobilização social potente e diversa para combater a fome, gerar saúde e garantir um meio ambiente em equilíbrio para toda a população.

Outro título que fará sua estreia nas telonas é o A Terra e o Prato, de João Grinspum Ferraz e Fábio Meirelles. Com acesso aos melhores chefs do mundo, o filme revela como algumas das mais proeminentes figuras da gastronomia pensam a respeito das mudanças na indústria alimentar – incluindo seu território, suas diferentes culturas, sua criatividade e a forma como moldam sua relação com a natureza e a sustentabilidade.

Títulos como Estômago, que aborda a um só tempo, criatividade na cozinha e o pernicioso sistema carcerário brasileiro, até documentários como A Grande Ceia Quilombola, que retrata uma cultura repleta de saberes, que nutre respeito ao alimento e onde a comida tem um papel fundamental de coesão social, também farão parte da programação.

Os ciclos de debate

Neste momento em que a fome volta assolar o país, atingindo 33,1 milhões de pessoas, como demonstram os dados do 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil de 2022, os idealizadores do Festival apostam em alguns títulos com temas controversos, que visam pôr em pauta assuntos urgentes para discussão.

Os filmes Agricultura Tamanho Família; À Procura de Mulheres Chefs (The Goddesses of Food); Quentura e A Grande Ceia Quilombola; Uma História de Desperdício (Wasted! A Story of Food Waste) e Cooperativa Park Slope (Food Coop), serão exibidos online e sucedidos de mesas com convidados para debates de temas relevantes como Agricultura e Fome, Gênero na Cozinha, Comida Ancestral, Produção e Desperdício, Consumo Consciente e Economia Solidária.

O São Paulo Food Film Fest é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Tem a apresentação do Grupo Carrefour Brasil e apoio da Ticket, uma marca Edenred e Consigaz. É uma produção da Química Cultural. A realização é da DOC e Outras Coisas, da Secretaria Especial de Cultura e do Ministério do Turismo.

As exibições acontecem de de 06 a 12 de outubro nas salas Espaço Itaú de Cinema (R. Augusta, 1470). E os filmes também serão exibidos online através da plataforma Belas Artes à La Carte.