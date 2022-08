Roteiro pelo Centro de SP: comida boa, livraria, cinema, drinks e mais

Em meio a adversidades e notícias desanimadoras, há quem vá na contramão e persista na função de manter vivo o Centro de São Paulo. Enquanto muitos endereços deixam a região, outros a enxergam com otimismo, abrindo suas portas para uma programação cultural animadora, mesclando arte e gastronomia.

De um café tranquilo em meio à literatura, passando por um cineminha com petiscos, até chegar numa noite regada a coquetéis assinados, o Centro da cidade tem muito a oferecer e vai muito bem, obrigada.

Cineclube Cortina

Inaugurado há pouco mais de um mês, o Cineclube Cortina (@cineclubecortina) traz a nostalgia de um cinema de rua à região da República. O projeto acontece num antigo estacionamento da Rua Araújo, – onde esteve a Cinelândia Paulistana entre as décadas de 1940 e 60 –, e realiza um encontro entre cinema, música, arte, gastronomia e coquetelaria. Localizadas no subsolo, as cortinas aveludadas do espaço se abrem para as exibições de experiências audiovisuais, show e festas.

Já o primeiro andar foi reservado para servir as receitas das chefs Daniela França Pinto e Fernanda Camargo, que pensaram num menu dividido em três partes: Os Imigrantes (cardápio de sanduíches de diferentes culturas, do japonês tamago sando ao sabich, criado por judeus iraquianos de Tel Aviv); Os Tradicionais (com receitas que tornaram-se patrimônios da cidade, como coxinha de frango) e As Lembranças (com preparos vindos de memórias dos sócios, como bolo ralado de goiaba).

A responsável pelos drinques é a bartender e atriz argentina Chula Barmaid, primeira mulher a introduzir a arte performática em bares de diferentes países. Os coquetéis são inspirados na sétima arte e podem ser apreciados direto das espreguiçadeiras de tecido que permeiam a sala de cinema.

Rua Araújo, 62 – República, São Paulo

Cuia Café

Atravessar as páginas de uma leitura saborosa enquanto degusta um brunch farto é uma opção possível no centro da cidade. Isso porque Bel Coelho escolheu o interior de uma livraria para instalar o Cuia (@cuia_cafe), misto de café, bar e restaurante. Localizado na Megafauna (@livrariamegafauna), no térreo do edifício Copan, o espaço em meio às prateleiras de livros é um convite para uma refeição sem pressa, com receitas que refletem a paixão da chef pela pesquisa e resgate de ingredientes nativos, vindos de pequenos produtores.

Os cafés são preparados em diferentes métodos e os grãos vêm de cidades como Venda Nova do Imigrante (ES) e Machado (MG). Para acompanhar, há opções como o cuscuz de milho com creme de queijo Mandala com chips e ovo frito; pães de queijo Serra da Canastra e bolo de fubá de milho crioulo com calda de pitanga. Para o almoço ou jantar, tempurá de lula na tapioca e ponzu de caju e baião de dois (com opção vegana) são algumas das receitas. Os drinques criados pela bartender Larissa Fernandes são marcados pelo uso de ingredientes e especiarias brasileiros, caso do Apoena – leva aguardente de pera, limão, angostura, pera desidratada e umburana.

Av. Ipiranga, 200 – loja 48 – República

LoHi

Idealizado pelo chef Thiago Maeda e o bartender Thiago Pereira, dupla também responsável pelo Koya88 e o Bagaceira, em Santa Cecília, o LoHi (@lohi.sp) acaba de abrir suas portas ao lado da Praça da República, dentro do hotel Selina Aurora – mas com entrada independente. Instalado num edifício histórico da cidade, o espaço reúne clima de balada, coquetéis e gastronomia com toque asiático.

O menu vai muito além de petiscos básicos, com receitas como a pipoca de couve-flor, servida empanada em massa de tempura com molho agridoce picante. Há ainda opções de conservas da casa para acompanhar os drinques (pepino com wasabi, salsão com furikake e jiló com gengibre) e também preparos plant based, como edamame. No setor de coquetéis, brilham preparos autorais, a exemplo do elegante East Indian e do Red Grass (gim, vodca, pera, pepino e hortelã), mas também clássicos, como o Negroni.

Av. Vieira de Carvalho, 99 – República

Existe Flor em SP

Não só de agitação vive o centro da cidade, por lá é possível também apreciar coisas bonitas com tranquilidade. A floricultura Existe Flor em SP (@existefloremsp_), fundada pela florista Cristina Omura, traz na vitrine belos e coloridos arranjos de flores para presentear – alguém ou a si mesmo!

A loja tem ainda disponível vasos de plantas queridinhas dos apaixonados pelo assunto, como begônia maculata, fitônia, maranta, calathea, peperômia e cactos. Além da loja física, instalada dentro do Edifício Copan, a floricultura também dá a opção de comprar online.

Av. Ipiranga, 200 – loja 9 – República (Ed. Copan)