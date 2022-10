Latkes, lúbia e picles: as receitas judaicas do Shoshana Delishop

A história do Shoshana Delishop começou em 1991, quando o casal Shoshana e Adi Baruch inauguraram o Shoshi, nome anterior do restaurante. O estabelecimento sempre foi um espaço para apreciar clássicos da cozinha judaica, mas mais do que isso, era um reduto da comunidade que ali vivia.

Com o passar dos anos, as dificuldades financeiras e o falecimento do marido, dona Shoshana — que é israelense e chegou ao Brasil em 1987 — acabou perdendo o ânimo para lidar com os afazeres que o dia a dia de um negócio gastronômico exige. Assim, com o encerramento do empreendimento, ela enxergou a oportunidade de dar continuidade à história de sua família com a energia vinda dos três jovens. Dessa forma, o Shoshana reabriu suas portas em setembro deste ano — e você confere os detalhes dessa história aqui.

Para essa reabertura, uma renovação foi necessária, incluindo no cardápio. Quem chegou com as novas receitas foi a chef Clarice Reichstul, que também comanda o serviço de buffet Paca Polaca.

Abaixo, ela revela o passo a passo de três preparos icônicos do Shoshana Delishop: loubia (uma salada de feijão), latkes (bolinho de batata e cebola frito) e também um saboroso picles de cenoura. Confira:

O lúbia é um feijão servido frio, como uma salada para petiscar.

Os latkes, ao lado, são uma receita tradicionalmente servida no Chanucá, festa judaica.

Receita de picles de cenoura

Opção vegana, o picles do dia (à esquerda na foto acima) é preparado com legumes da estação. Aprenda a fazer a versão com cenoura.