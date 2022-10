10 alimentos para dar um boost de queratina no seu corpo

A queratina é um tipo de proteína facilmente encontrada em produtos de beleza, isso porque está presente na pele, cabelo e unhas e atua para deixá-los mais fortes, bonitos e saudáveis. A substância ajuda na cicatrização, previne a queda dos fios e ainda melhora o crescimento e textura. Tudo, né? Mas sabia que é possível encontrar a queratina também em alimentos?

Listamos 10 itens que podem te ajudar a elevar os níveis da proteína do seu corpo com a alimentação, mesmo que de maneira indireta. Há opções vegetais e animais, ok? Para todos os gostos e dietas.

1 – Ovos

Ovos são ricos em proteínas de alta qualidade e contém nutrientes essenciais para nosso corpo. E, além disso, são excelentes para aumentar a produção de queratina naturalmente. Além de ser fonte de biotina, um nutriente essencial envolvido na síntese de queratina, a proteína dos ovos também promove a sua produção. Outros nutrientes saudáveis ​​neste alimento incluem selênio, riboflavina e vitaminas A e B12, apontam estudos da revista acadêmica norte-americana Dermato-Endocrinology

2 – Cebolas

A cebola é um alimento injustiçado, já que muita gente não gosta. No quesito saúde, no entanto, ela joga a nosso favor: textura da pele e do cabelo podem melhorar muito com o seu consumo. Elas dão mais sabor às refeições e ainda aumentam a produção de queratina.

Ela é rica em N-acetilcisteína, um antioxidante vegetal que se converte em um aminoácido chamado L-cisteína – um componente da queratina. As cebolas também fornecem folato, um micronutriente essencial necessário para manter os folículos capilares saudáveis. E esses dados vêm de pesquisas da Dermatology and Therapy (um periódico internacional com pesquisas sobre dermatologia).

3 – Sementes de girassol

As sementes de girassol também são uma ótima fonte de biotina e proteína para estimular a produção de queratina. Esses grãos são ricos em uma variedade de outros micronutrientes, incluindo vitamina E, cobre, selênio e ácido pantotênico.

4 – Batata doce

A batata doce é altamente nutritiva e também ajuda na produção de queratina. O tubérculo tem potássio, manganês e vitaminas B6 e C. E é também rico em carotenóides da provitamina A, que são convertidos em vitamina A no corpo – que promove a síntese de queratina e é essencial para a saúde da pele e do cabelo.

Continua após a publicidade

5 – Manga

Nativas do sul e do sudeste asiático desde o leste da Índia até as Filipinas, as mangas não só são deliciosas como também possuem nutrientes excelentes para a síntese de queratina, bem como para a saúde da pele e do cabelo, como vitamina C e folato.

6 – Alho

Além da proteção contra vampiros que o alho promove, ele também é benéfico para nossa pele. Brincadeiras à parte, assim como as cebolas, a planta possui N-acetilcisteína, que seu corpo transforma em L-cisteína – um aminoácido encontrado na queratina, como citamos acima.

Estudos dermatológicos mostraram também que o alho ajuda na cicatrização de feridas, a combater infecções microbianas e retardar os sinais de envelhecimento. Ele ainda possui muitos micronutrientes benéficos, incluindo manganês, vitamina B6 e vitamina C.

7 – Couve

A couve tem um impressionante currículo nutricional. É uma boa fonte de provitamina A, que auxilia na síntese da queratina, e é rica em vitamina C, um nutriente solúvel em água que funciona como antioxidante e também pode estimular a produção de colágeno, que mantém a força, a estrutura e a elasticidade da pele.

8 – Bife de fígado

Alimento polêmico que não agrada muitos paladares. Mas o bife de fígado é muito saudável, e com uma alta concentração de biotina é outra ótima fonte para aumentar a produção de queratina naturalmente. A carne é rica em outras vitaminas e minerais, como vitamina B12, folato, riboflavina e ferro.

9 – Cenoura

As cenouras também são ricas em provitamina A e vitamina C, que promove a síntese de colágeno que melhora a saúde do cabelo, pele e unhas. E ainda ajuda na cicatrização de feridas, alivia a inflamação e protege contra danos à pele. Fora isso, a raiz ainda é uma fonte de biotina, vitamina B6, potássio e vitamina K1.

10 – Salmão

O salmão está repleto de proteína e também é mais um item dessa lista que é fonte de biotina, outro nutriente essencial na produção de queratina. Este peixe possui ácidos graxos ômega-3, um tipo de gordura saudável para o coração que demonstrou ajudar a melhorar o crescimento do cabelo, aumentar a densidade do cabelo e proteger contra a perda de cabelo quando usado em forma de suplemento, segundo estudos.