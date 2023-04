Inspiração no tarô: aprenda a fazer 5 drinques místicos

As cartas do tarô podem revelar não só a nossa sorte, mas também coquetéis elaborados. Pelo menos foi a partir dessa premissa que surgiu a carta de drinques do Ofélia, bar em Belo Horizonte que traz a misticidade para seu espaço físico e também para o menu.

Quem idealizou o conceito da casa foi Bruce Laviola, diretor criativo do bar que recebe o nome de uma enigmática figura feminina – conheça aqui a história de Ofélia.

Os drinques da casa foram todos criados com base nas cartas do Tarô de Marselha (Tarot de Marseille, um clássico dos baralhos). Para isso, Bruce deu à ilustradora Thereza Nardelli a missão de desenhar as peças, que posteriormente viraram inspiração para cada coquetel feito pelas mãos da mixologista Jocassia Coelho.

Além de Bruce na direção criativa e dos sócios do espaço, quem toca o dia a dia do Ofélia são Jess Garcez, chefe de bar, e Marcela Cristine, bartender.

Com exclusividade, a equipe do Ofélia compartilhou com CLAUDIA algumas de suas receitas de drinques mais requisitados. Veja a seguir!

Inspiração no tarô: aprenda a fazer os drinques do Ofélia

Veja aqui o passo a passo desse drinque refrescante.

O modo de preparo desse drinque de sabores intensos você confere aqui.

Veja aqui como preparar esse coquetel que mescla manga, limão e anis.

Que tal um drinque sofisticado e fácil de fazer? O passo a passo do preparo você aprende aqui.

Com vinho rosé, esse drinque promete fazer sucesso à mesa. A mixologista Jocassia Coelho ensina aqui o preparo.