Drinque ‘O Mago’

Modo de preparo

Em um copo baixo, acrescente a vodca, o purê de manga e o limão. Junte aproximadamente 6 pedras de gelo e complete com espuma de gengibre. Finalize com um anis-estrelado e erva-doce no topo.

*Receita do Ofélia Bar, em Belo Horizonte, cedida pela mixologista Jocassia Coelho