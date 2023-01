Tarô: veja a carta do seu signo e o que ela diz sobre a sua personalidade

Apesar de serem ferramentas diferentes, há conexões entre o tarô e a astrologia. Talvez a mais famosa entre elas seja a correspondência entre os signos e os arcanos do oráculo. Pam Ribeiro, taróloga e criadora da página @abruxapreta, explica que o famoso ocultista Aleister Crowley foi um dos precursores da arte de buscar correspondências entre os planetas e as cartas.

Através dessas ligações, podemos aprender um pouco mais sobre as nossas personalidades, talentos e pontos fortes. A seguir, a especialista nos explica o que cada carta do tarô revela sobre os 12 signos do zodíaco:

Áries (O Imperador – Arcano IV)

“O Imperador” — carta regida pelo elemento Fogo — representa Áries no tarô. “Aqui, estamos falando sobre autoridade e assumir o seu lugar no mundo. E justamente por saber exatamente como assumir o controle, é importante que os arianos sempre estejam atentos para não caírem no autoritarismo”, explica Pam.

Touro (O Hierofante – Arcano V)

Esta carta traz a questão do compromisso e lealdade à tona, visto que os taurinos costumam ser aquele signo “pé-no-chão”. Além disso, o hierofante vem para destacar a ligação da Terra com os céus. E, claro, a energia desta figura no tarô inspira seriedade e praticidade, algo indispensável para os nascidos em Touro.

Gêmeos (Os Enamorados – Arcano VI)

Sem grandes surpresas, a carta dos geminianos no tarô é “Os Enamorados”, arcano que fala sobre escolhas e indecisão (bem aquele estereótipo que persegue Gêmeos). “Mas, para além dessa coisa de não saber o que quer, a energia desta carta vem para destacar o quanto este signo é mutável e extremamente adaptável a quaisquer circunstâncias“, esclarece Pam.

Câncer (O Carro – Arcano VII)

“O Carro” também vem para abordar a temática das escolhas que tomamos em vida, contudo, estas decisões partem de um lugar de ego. “Assim como Câncer, que é regido pela água, elemento maleável, `O Carro` aborda essa necessidade de termos fluidez nos caminhos que decidimos seguir, algo que Câncer precisa aprender a praticar”, afirma a taróloga.

Leão (A Força – Arcano VIII)

Regida pelo elemento Fogo, “A Força” enaltece o poder dos leoninos de enfrentar a vida com coragem e ter confiança para defender seus posicionamentos e escolhas.

Virgem (O Eremita – Arcano IX)

Segundo Pam, os virginianos se encaixam no arquétipo do eremita, que é um monge em busca de iluminação através da introspecção. “Diferente do hierofante, esta é uma energia que consegue entender o mundo com muita praticidade. Mas, para isso, o eremita precisa de isolamento e quietude”, afirma. A especialista também revela que este arcano pontua o quanto o signo de Virgem leva a vida a sério (até demais), tendo plena noção de que nada é uma simples brincadeira. “Para eles, sempre há um motivo para todos os acontecimentos do universo”, complementa.

Libra (A Justiça – Arcano XI)

Por ser um signo extremamente justiceiro e empático, Libra vibra na mesma sintonia da carta “A Justiça”. Segundo Pam, o décimo primeiro arcano do tarô levanta a necessidade de olharmos o próximo com imparcialidade, assim como a clássica balança da justiça que representa os librianos.

Escorpião (A Morte – Arcano XIII)

Escorpião e “A Morte” possuem muito em comum: “Ambos trazem essa energia de encerramento de ciclos e o potencial de transmutação e transformação. Os escorpianos instigam a importância de encarar as perdas na nossa vida”, aponta.

Sagitário (A Temperança – Arcano XIV)

Sagitarianos adoram se jogar em tudo o que é desconhecido, seja uma viagem, um retiro espiritual ou um projeto arriscado. Portanto, a carta que melhor os define no tarô é “A Temperança”, que vem justamente para enaltecer a vibe de buscar novas filosofias, revolucionar crenças religiosas e expandir a consciência.

Capricórnio (O Diabo – Arcano XV)

Calma, isso não significa que os capricornianos são diabólicos nem nada do tipo. Aqui, a carta representa a ambição e força de vontade do signo, que tem uma tendência natural a ser bem-sucedido em questões materiais. “Capricórnio faz o que precisa ser feito, mesmo que isso signifique desagradar algumas pessoas”, explica.

Aquário (A Estrela – Arcano XVII)

Inventividade e originalidade são marcas registradas dos aquarianos, portanto, nada mais justo que “A Estrela”, carta que fala sobre olhar o mundo através de óticas revolucionárias, representar o signo. “Esse arcano também joga uma luz sob o otimismo dos aquarianos, algo que os ajuda a ter um olhar mais desconstruído e inovador”, esclarece.

Peixes (A Lua – Arcano XVIII)

Por fim, “A Lua” vem para pontuar a sensibilidade dos piscianos, que é um signo naturalmente vulnerável. Além disso, a energia deste arcano nos relembra da facilidade de Peixes em se conectar com o mundo espiritual, já que a lua está intimamente conectada ao místico e tudo aquilo que está oculto.