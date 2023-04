Drinque ‘O Louco’

Modo de preparo

Em um copo longo, despeje o absinto, o limão e acrescente gelo até o topo. Despeje o espumante brut e o refrigerante até completar o copo (metade de cada). Finalize com a lasca de pepino na lateral do copo, e com o gengibre num espeto e o manjericão no topo.

*Receita do Ofélia Bar, em Belo Horizonte, cedida pela mixologista Jocassia Coelho