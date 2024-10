Horóscopo Semanal: as previsões de 21 a 27 de Outubro

Nesta semana, os astros indicam um período de transformações e recomeços. Enquanto alguns signos passam por momentos de tensão, outros vivem mudanças no trabalho e no amor. Confira o horóscopo semanal completo a seguir!

Previsões astrológicas de 21 a 27 de outubro todos os signos

Áries: A semana começa com a Lua Cheia em Câncer trazendo possibilidades para encerrar alguns ciclos de vez. Com a entrada do Sol em seu setor de transformações e recomeços, você se prepara para colocar alguns pingos nos is da sua vida, deixando no passado, definitivamente, questões que estão te impedindo de seguir em frente.

Touro: Por mais que algumas questões ainda esteja borbulhando em sua mente, é possível, essa semana, que você tenha mais coragem e determinação para enfrentar seus medos e agir com mais coragem. Com a entrada do Sol em seu setor de relacionamentos, você se prepara para uma nova jornada de descobertas e recomeços.

Gêmeos: A Lua e seu setor de finanças abre a semana trazendo possibilidades e caminhos abertos para sua vida. Com a chegada do Sol ao seu setor de trabalho, novas portas se abrem e você pode, finalmente, fazer escolhas plausíveis de acordo com a sua nova perspectiva e novos objetivos.

Câncer: A semana começa com a Lua em seu signo trazendo toda a renovação para suas emoções e sentimentos. Com o Sol chegando em seu paraíso astral, a criatividade e o poder pessoal garantem novas energias e alegrias. Contudo, é hora de rever o que não está deixando com que você siga em frente.

Continua após a publicidade

Leão: Questões de trabalho podem tirar seu sono essa semana, principalmente se estiver pensando em fazer mudanças ou se estiver passando por transformações significativas na profissão. Com a chegada do Sol em seu setor familiar, situações do passado podem vir à tona pedindo algumas mudanças e soluções.

Virgem: Tenha cautela em se arriscar com gastos e investimentos, pois imprevistos podem acontecer. É necessário ter prudência com certas tomadas de atitudes e decisões para que não se arrependa depois, sobretudo no campo do romance. Com o Sol chegando em seu setor de conhecimento, você pode se deparar com a necessidade de rever planos ou se abrir para possibilidades de novos estudos.

Libra: A semana começa com uma tensão entre Sol e Plutão, indicando um momento de finalização, sobretudo em algo que esteja muito enraizado em sua vida e que você sabe que é necessário transformar. Não tenha medo de tomar atitudes baseadas no que você ama e deseja para sua vida. Com o Sol chegando em seu setor de dinheiro, boas novas chegam com possibilidades.

Escorpião: A semana traz a sua revolução solar, mostrando novos caminhos e possibilidades para que você faça encerramentos e recomece da maneira que desejar. Contudo, coloque na balança o que realmente deseja modificar, para criar os movimentos compatíveis com as suas decisões. A vida ganha uma nova energia essa semana.

Continua após a publicidade

Sagitário: Com a chegada do Sol no setor mais introspectivo do seu Mapa, você pode aproveitar esse período para restabelecer suas decisões. A semana traz um tom emocional alto, o que pode te ajudar a colocar alguns sentimentos em seus devidos lugares. Não tenha medo de arriscar o que é necessário em prol do que deseja.

Capricórnio: O começo da semana traz Plutão em tensão com o Sol, deixando algumas situações sobre amigos, relacionamentos e parcerias em alerta. Tenha cautela com a forma como se comunica, para evitar atritos. Contudo, é importante rever alguns planos para não ser pega de surpresa com imprevistos.

Aquário: A semana começa com a Lua Cheia em seu setor de trabalho e rotina, trazendo novidades e portas abertas para algumas novas decisões. A carreira também dá seu ar da graça com renovações e possibilidades se abrindo para suas conquistas e reconhecimentos. No amor, equilibre suas emoções e sua razão.

Peixes: A semana está mais emocional para você, o que te garante intuição aguçada para resolver algumas pendências importantes. Com o Sol entrando em seu setor de expansão, você consegue criar oportunidades relevantes para seu crescimento e planos de futuro. Trabalhe mais seu campo mental para que suas expectativas estejam alinhadas com a realidade.

Continua após a publicidade

Pílulas

21/10: Lua em Câncer aguça nossos sentimentos e emoções.

22/10: Sol chega em Escorpião trazendo renovação e recomeços.

23/10: Não interrompa o seu processo e a sua jornada.

24/10: Marte em Câncer e Urano em Touro se unem para criarmos novos caminhos.

Continua após a publicidade

25/10: Não tenha medo para onde você vai, tenha medo de ficar parada onde está.

26/10: Crie a sua realidade baseado no que você merece e não no que acha que pode ter.

27/10: Seja sempre sua prioridade.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.