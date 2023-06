Looks de Capricórnio: 9 visuais perfeitos para o signo

Nada para uma capricorniana! Sofisticadas, esforçadas e sinceras, as mulheres de Capricórnio não têm medo de ir atrás do que desejam. Elas movem o mundo, mas não tiram os pés do chão. Com tanta força, trouxemos como elas são na moda.

“Pertencente ao elemento terra, são disciplinadas e persistem até conseguirem o que desejam. Elas são seguras, competentes no trabalho e buscam o conforto do confiável. Também são pessoas muito confiáveis, seja nos relacionamentos amorosos, com amigos ou em qualquer outro campo”, explica a astróloga Laura de Souza.

Cores

As cores associadas à Capricórnio são tons terrosos ou que remetem à natureza. “São elas que valorizam as características do elemento desse signo”, diz a especialista.

O estilo de Capricórnio

A forma como as capricornianas se vestem é um show de elegância! “Elas são clássicas, versáteis e prezam pela qualidade das peças.” Isso não significa que as mulheres desse signo não ousem e fiquem sempre presas ao neutro.Na verdade, podem apostar em cores mais vibrantes também ‒ tudo depende da ocasião.

Bem sofisticada!

As peças elegantes são protagonistas no closet versátil e estiloso das pessoas desse signo. Elas até podem entrar em uma ou outra tendência, mas preferem ir no que confiam, no que sabem que funciona, segundo a profissional.

