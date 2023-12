Especial Horóscopo 2024: previsões para Libra

Quer saber como será o novo ano? Aqui, trazemos as previsões do horóscopo 2024 para Virgem!

Você, Libriana, em 2024

O novo ano chega com questões práticas e do dia a dia como as principais pautas para sua vida. Saber lidar com a imprevisibilidade, assim como saber soltar e não ter controle de algumas situações são os principais aprendizados deste ano.

Cuide um pouco mais de seus interesses e propósitos. Um Eclipse Solar no segundo semestre trará luz a tudo que precisar criar.

Previsões para Libra em 2024: saúde

Este ano, uma das suas maiores responsabilidades será com a sua saúde. Por várias vezes, você precisará cuidar, tanto do aspecto físico, quanto emocional, fazendo trocas saudáveis e focando no autocuidado.

2024 será o ano de colocar as coisas em seus devidos lugares, incluindo atenção especial com sua vitalidade.

Previsões para Libra em 2024: amor

O amor é um dos setores da linha de frente do seu ano. Em abril, um Eclipse Solar unido a Mercúrio Retrógrado pode te oferecer clareza sobre quais pontos e como você pode transformar por completo sua vida amorosa.

Pessoas do passado não estão descartadas neste período. Já no segundo semestre, a união de Sol e Lua em seu signo pode oferecer outro momento importante para este setor, solidificando relacionamentos e trazendo pessoas novas.

Para que você vivencie um ano próspero no amor saiba direcionar seus sonhos e desejos.

Previsões para Libra em 2024: dinheiro

O ano de 2024 traz um pouco mais de responsabilidade com seu dinheiro. Não é um ano favorável para investimentos e riscos, mas, sim, para reorganização.

O movimento energético do novo ano traz mais disciplina e foco. É um momento de solidez e maturidade financeira.

Previsões para Libra em 2024: carreira

Sua carreira pode alçar novos voos. É hora de fazer certas escolhas, agindo com racionalidade sobre o que você vem executando e está verdadeiramente em seu propósito.

Bom tomar cuidado com parcerias e sociedades — analise bem a situação e todos os prós e contras. No segundo semestre, com o Eclipse Solar em seu signo, algumas possibilidades de mudanças que você vem pedindo há tempos podem finalmente aparecer.