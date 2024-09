Os incensos de cada signo para atrair boas energias em casa

Fontes de energia e equilíbrio espiritual milenar, os incensos são capazes de criar campos energéticos potentes contra o mau-olhado, baixo-astral e outras diversas sensações negativas dentro de casa, no trabalho e até mesmo no sexo.

Mas você sabia que cada aroma possui uma função específica quando se trata de astrologia e alinhamento de energias de cada signo?

Com base em características únicas de cada astro, certos aromas poderão ajudar a realçar as boas vibrações e outros aspectos positivos dos nossos signos, especialmente em momentos desafiadores durante as movimentações astrológicas, como mercúrio retrógrado e inferno astral.

A seguir, confira quais são os incensos recomendados para cada signo e outras dicas práticas sobre quando usá-los durante o seu momento de limpeza espiritual. Acompanhe:

Os incensos de cada signo

Áries (21 de março a 19 de abril)

Para os arianos, os incensos de canela e cravo-da-índia poderão ajudar na busca por equilíbrio entre a ação e a impulsividade presente neste signo regido pelo fogo. Aposte em incensos estimulantes, como aromas de pimenta e noz-moscada que poderão intensificar ainda mais essa canalização de energia de forma ainda mais produtiva.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Conforto e estabilidade são sensações indispensáveis para pessoas do signo de Touro. Por isso, os incensos de aromas que remetem a natureza, como sândalo, e patchouli e o eucalipto poderão intensificar essa sensação de aterramento e conexão com a natureza.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Todo mundo sabe que os geminianos não curtem estabilidade ou a possibilidade de não conduzirem um estado de emoção que envolve a curiosidade ou o protagonismo social, não é mesmo? E para manter toda essa complexidade pessoal em equilíbrio, os incensos de lavanda e citronela irão promover a calma e a concentração para as mentes agitadas dos arianos.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Emoções à flor da pele? Para os cancerianos, estar conectado com a segurança e o pertencimento são estados de espírito quase que indispensáveis no dia-a-dia. E para isso, os incensos com aroma de jasmim, camomila e mirra poderão dar conta do recado (e do chororô também)!

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Aromas fortes e quentes são algumas das principais fontes energéticas de pessoas do signo de Leão. E para alinhar tanta vitalidade, autoestima e disposição, os incensos de laranja e gengibre podem contribuir no fortalecimento dessa força leonina.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procurando promover clareza e conforto para os seus pensamentos, virginiano? Para tornar a rotina mais tranquila e a criatividade ainda mais aguçada, os incensos de aromas como alecrim, lavanda e eucaliptos irão te ajudar na busca por equilíbrio entre o controle da ação e as expectativas.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Às vezes, tudo o que um libriano precisa é de um pouco de amor próprio e harmonia entre suas expectativas e ações. E por que não criar um ambiente aconchegante usando os incensos com aroma de rosas e sândalo para alimentar a autoestima? Alto astral, libriano!

Escorpião (23 de outubro – 22 de novembro)

Misteriosos, profundos e sensuais, assim como os escorpianos, os incensos de aromas como mirra, rosas e cedro poderão ajudar a canalizar boas energias de autoconhecimento e controle emocional para este signo regido pelo elemento água. Mas se você está procurando incensos para apimentar a hora da transa, os de aromas canela e sândalo irão elevar o clima quente na hora H.

Sagitário (23 de novembro a 21 de dezembro)

Para os aventureiros de plantão – os sagitarianos –, alguns incensos poderão promover e aprimorar a energia itinerante e o anseio pelo novo todos os dias. Para isso, invista em aromas como sálvia e cravo para estimular a sensação de expansão e criatividade.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Capricornianos são controladores e obsessivos, e em alguns momentos, essas energias poderão dominar o ambiente com um ar de tensão ou intrigas. Para amenizar os nervos, os incensos de cedro e lavanda poderão ajudar a acalmar essa tensão das emoções à flor da pele.

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Com um olhar aguçado para a criatividade e inovação, as pessoas do signo de Aquário necessitam de uma renovação poderosa de energias que as ajudem a desenvolver projetos e melhorar a comunicação. Para solucionar bloqueios criativos, os incensos de lavanda, hortelã e alecrim são ideais, canalizando as energias produtivas a níveis elevados.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Não é atoa que pessoas do signo de Peixes são conhecidas por ser um dos signos mais sensíveis do zodíaco. Intuitivos e conectados ao plano espiritual, os incensos com aromas de jasmim e sândalo contribuem para que essa mediunidade permaneça protegida e controlada em momentos de estresse.

