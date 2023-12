Especial Horóscopo 2024: previsões para Escorpião

Quer saber como será o novo ano? Aqui, trazemos as previsões do horóscopo 2024 para Escorpião!

Você, Escorpiana, em 2024

Nos últimos dois anos, muitas mudanças internas e crescimentos te acompanham, fazendo verdadeiras transformações.

Este é um ano para solidificar de vez tudo que foi transformado. Suas raízes fortes te asseguram em suas escolhas. Portanto, não tenha medo de crescer, pois 2024 será o ano do spoiler do seu futuro.

Previsões para Escorpião em 2024: saúde

O primeiro semestre será marcado por um cuidado maior na saúde. O alerta vai para os momentos e picos de ansiedade e estresse, que podem acarretar em dores crônicas e problemas de pele.

Os astros aconselham a trabalhar mais suas questões emocionais, exercitando a fala e o acolhimento para entender melhor o que sente. A parte estomacal também ganha atenção, por isso, muito cuidado com má alimentação, incluindo os excessos de comidas e bebidas.

Previsões para Escorpião em 2024: amor

Como parte da sua estrutura, seus relacionamentos ganham doses extras de maturidade e responsabilidade. Há chance de subir os degraus de uma relação — uma paquera virar namoro ou um namoro virar casamento.

Saturno oferece estabilidade e segurança emocional, se realmente quiser vivenciar o amor sem fantasias.

Previsões para Escorpião em 2024: dinheiro

O ano de 2024 traz mais disciplina com o seu dinheiro, mas com alguns desafios pelo meio do caminho. É necessário aprender como a energia do dinheiro funciona, para que não interna- lize sentimentos de escassez e falta.

Há possibilidades de ganhos onde menos espera. Melhor não gastar por impulso e, tampouco, fazer investimentos, sobretudo no fim do ano. Os meses de novembro e dezembro podem trazer atrasos e imprevistos.

Previsões para Escorpião em 2024: carreira

Você pode se arriscar um pouco mais a fazer coisas que não tinha pensado antes. No primeiro semestre, um Eclipse Solar oferece energia para seu trabalho, e você pode ter a chance de fazer algo novo ou modificar sua rotina.

No segundo semestre, contudo, pode reavaliar alguns passos dados durante o ano. Mercúrio Retrógrado se encarrega de estacionar as coisas para que você ganhe tempo para fazer novas escolhas.