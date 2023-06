Looks de Sagitário: 9 visuais perfeitos para o signo

As mulheres de Sagitário são apaixonadas pela liberdade, amam socializar e estão sempre prontas para alegria. Elas são descomplicadas e isso, logicamente, aparece na forma como se vestem. Hoje, trouxemos looks de um dos signos mais divertidos do zodíaco.

“Elas são sociáveis, delicadas, extrovertidas e aproveitam a vida ao máximo”, contextualiza a astróloga Laura de Souza. Esse signo é do elemento fogo, o que colabora para que elas gostem de novidades e estejam prontas para experienciar o presente.

Cores

As cores de Sagitário são laranja, pitanga e, em menor intensidade, o violeta. “As cores quentes representam um papel central para esse signo, justamente por pertencer ao fogo”, explica a especialista.

O estilo de Sagitário

O foco das pessoas desse signo são roupas descoladas e charmosas, mas que não exigem tanta complicação. Estampas, cores vibrantes e até a pegada boho tem muito a ver com a animação do signo, o que ajuda a transparecer sua personalidade. “As sagitarianas priorizam a praticidade, exatamente por quererem viver e não perder nenhum segundo da vida”, pontua Laura.

Me traz o novo, por favor!

Não é segredo para ninguém que as pessoas de Sagitário amam uma novidade, né? Isso, logicamente, aparece em seus looks. O que não quer dizer que elas necessariamente precisam sair comprando peças e peças.

Continua após a publicidade

Na verdade, podem inovar na maneira como vestem, criando esse ar de unicidade tão característico ao signo.

Mais inspirações