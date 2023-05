Looks de Câncer: 8 visuais perfeitos para o signo

Quem convive com uma boa canceriana sabe que elas são completamente sensíveis, intuitivas e cuidadosas. A moda, como ferramenta de expressão, inclusive da personalidade, transmite essas ideias quando as pessoas desse signo estão conectadas com as suas essências. Hoje, separamos os looks que mais têm a ver com elas.

Antes disso, uma rápida contextualização: “regido pela Lua, Câncer tem como característica manter o olhar no retrovisor: o passado, a infância, as memórias e a família são valores muito caros a esse signo, que precisa de intimidade para se sentir em segurança”, explica a astróloga Babih Vanzella (@astro_cartas). Ele é o quarto signo do zodíaco, do elemento água e da modalidade cardinal.

Cores para Câncer

Cores mais claras e delicadas, que ajudem a transparecer a natureza mais protetora, sensível e romântica desse signo certamente o representam, como branco ou rosa, diz a especialista.

O estilo de câncer

Pessoas de Câncer tendem a ser mais clássicas ou românticas na hora de se vestir. Cores claras, estampas leves, saias e vestidos com renda ou mesmo com ar vintage podem agradar. A tendência é que prefiram um visual mais delicado.

Rainhas do clássico

“Cancerianas têm uma natureza mais introvertida, portanto preferem ser mais discretas. Isso pode mudar no ambiente familiar ou em situações em que essas pessoas se sentem à vontade, protegidas e pertencentes”, segundo ela. Assim, o clássico pode fazê-las mais felizes. “Como são conectadas à ideia de família, passado e ancestralidade, tendem a preferir a tradição e aquilo que é conhecido e seguro”, completa.

Inspirações de looks para Câncer