Looks de Peixes: 8 visuais perfeitos para o signo

“Um oceano de possibilidades”. É assim que a astróloga Cinthia Zem (@nasmoirasdodestino) define Peixes, último signo do zodíaco. Ele é sensível, generoso e intuitivo, está aqui para sonhar e explorar o novo. Essas características, aliás, são ótimas para a moda. Por isso, hoje trouxemos como as pessoas desse signo se vestem.

Antes, uma rápida contextualização: “ser de Peixes é compreender o mundo sob uma ótica idealista, sonhadora e otimista de que tudo não passa de uma grande aventura na qual a humanidade pode escolher se divertir enquanto vive”, diz a especialista, que completa afirmando que “ele é do elemento água, sensível, delicado e conectado com as mais altas frequências energéticas. Mas não se engane! Da mesma forma que esse signo se mostra como águas calmas, também pode promover um verdadeiro tsunami quando entende que, para mudar, é preciso agir”.

Cores

Conhecido por viver no mundo das fantasias, as cores que mais representam Peixes são as candy colors, mas as estampas divertidas, florais e o estilo dopamine wear também caem bem, segundo a astróloga.

O estilo de peixes

“A escolha na hora de montar o look é sempre baseada na intuição, com uma grande dose de criatividade. Não há limite para sua imaginação lúdica e suas combinações sempre fogem à regra”, conta.

Discrição não pode faltar

Devido à sua grande sensibilidade, preferem ser mais discretos e adotam um estilo voltado ao conforto, com toque feminino e primaveril, sem perder sua essência própria, de acordo com Cinthia.

Novidade sempre

“Regido pelo planeta Netuno, Deus mitológico dos oceanos e conhecido na astrologia por reinar no mundo encantado das fantasias, Peixes é totalmente adepto às novidades, são verdadeiros artistas e possuem a capacidade de criar algo totalmente novo. Costumo atrelar o avanço da moda à capacidade surpreendentemente criativa desses peixinhos.”

Mais inspirações