Especial Horóscopo 2024: previsões para Gêmeos

Quer saber como será o novo ano? Aqui, trazemos as previsões do horóscopo 2024 para Gêmeos!

Você, geminiana, em 2024

O novo ano chega com oportunidades incríveis para você acessar o que há de melhor em sua jornada. Contudo, não será tão fácil — é preciso acolher e ouvir questões emocionais que ainda persistem.

Júpiter, o planeta da boa sorte e da prosperidade, faz sua passagem para o seu signo este ano e promete te mostrar caminhos que antes você não imaginava.

Previsões para Gêmeos em 2024: saúde

Questões de ordem emocional podem dar mais as caras este ano, o que traz aborrecimentos e aumento da ansiedade. Dores circulares e desconfortos cardíaco e pulmonares podem surgir, mas nada que um tratamento correto e a prevenção não possam resolver.

Evite procedimentos cirúrgicos nos meses de abril, setembro e novembro.

Previsões para Gêmeos em 2024: amor

O Ano de Saturno promete boas surpresas para quem está pensando em estruturar suas relações. O período promete mais responsabilidade nas tomadas de decisões, além de atenção afetiva.

Em maio, com a chegada do Sol, Vênus e Júpiter em seu signo, as coisas ficam mais claras e melhores — há chance de casório para as comprometidas e oportunidades de bons encontros para quem estiver em busca.

Previsões para Gêmeos em 2024: dinheiro

Até março, uma fase de incertezas e inconstância pode fazer parte dos seus dias. Tudo muda a partir de abril, com a nova regência planetária, tornando mais estável seus investimentos e ganhos.

Com Júpiter iluminando boa parte do seu ano, você estará mais inclinado a fazer bons negócios e reaprender a se relacionar com seu dinheiro. Um Eclipse Lunar em setembro pode trazer boas oportunidades.

Previsões para Gêmeos em 2024: carreira

Será um ano de mais força racional, que pode trazer novos rumos para sua carreira. Há possibilidades de promoções e novas perspectivas, assim como mudanças radicais para alguns nativos de Gêmeos.

Contudo, você continua conseguindo equilibrar mais de uma opção de trabalho, só cuidado para não permanecer em lugares que não agregam mais. Melhores meses para a carreira: maio, junho e julho.