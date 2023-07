Looks de Aquário: 8 visuais perfeitos para o signo

Rebelde, inovador, cooperativo e convicto de suas ideias, o signo de Aquário não é para qualquer um! Sem medo de fugir do óbvio, criar algo novo ou ser mal visto, está aí para quebrar as regras e mudar o mundo! Com tanta inventividade, não poderíamos deixar de falar sobre como se expressam na moda.

Antes, é claro, uma breve definição: “ser de Aquário é nadar contra a maré, rumo à evolução da espécie. Paralelamente, esse signo aborda a vida através da racionalidade”, explica a astróloga Cinthia Zem (@nasmoirasdodestino). “Simbolicamente, é um anjo mensageiro dos deuses encarregado de ajudar meros mortais. Regido por Urano, o revolucionário, e por Saturno, o senhor do tempo, tem a habilidade de se livrar das distrações e viver a vida em linha reta, avançando ao futuro almejado”, continua.

Cores

As cores mais frias e o prateado são as que mais representam as aquarianas. “As mais frias pois remetem à tendência de Aquário a lidar com a vida de forma prática e analítica, com mais razão e menos emoção. A segunda devido à alusão ao futurismo”, explica a especialista.

Conforto + Criatividade

“Sendo oposto complementar de Leão, signo conhecido pelo seu glamour, aquarianas gostam de ser notadas pela sua excentricidade”, diz a astróloga. Elas prezam pelo conforto sem deixar de expressar a criatividade através do look. “Não se apegam ao dress code e montam looks super elaborados para expressar sua rebeldia”, complementa.

Tradição ou o novo?

Seus dois planetas regentes lhe oferecem a dose ideal de tradição e inovação. “É comum vermos pessoas de aquário que preferem empregos estáveis, mas que mantêm relacionamentos fora do padrão, por exemplo. Na moda, isso também é válido”, termina Cinthia.

