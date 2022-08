Horóscopo semanal: previsões de 29/08 a 04/09

Áries: Mercúrio ocupando sua casa de parcerias e relacionamentos dá sinal verde para que projetos ganhem andamento. Isso porque a Lua Nova também está neste setor e pode oferecer uma energia de retomada e recomeços. Sabe aquela ideia ou trabalho que você considerou descartada? Pode ter um novo resultado. O mesmo vale para assuntos do relacionamento: é hora de aproveitar os novos sinais que o universo manda.

Touro: Mesmo com alguns entraves rolando por aí, o Sol brilha em seu paraíso astral e traz oportunidade de reavaliar certas decisões, assim como também abrir os braços para o novo. Certos desafios acontecem para nos incomodar e traçarmos novas estradas. Utilize essa semana para se comprometer com suas realizações.

Gêmeos: Em casa, as energias estão ótimas e podem te auxiliar a tomar certas decisões com mais segurança e praticidade. Conte com as pessoas queridas do seu convívio para isso também. Já no campo emocional, se coloque de forma responsável para ouvir seu coração – há chance de sentimento não resolvido voltar. Mas, dessa vez, olhe para isso e resolva com a maturidade que você conquistou.

Câncer: Semana mais corrida que o normal, canceriana, sobretudo em casa. Pode ser que você seja acionada para resolver algum probleminha ou seja a pessoa perfeita para direcionar certas situações. Porém, nada de absorver demais o que não é seu – lembre-se disso como um mantra. A carreira passa por dias de otimismo e você consegue sentir melhores energias vindas de algum trabalho custoso de fazer.

Leão: O Sol brilha em seu setor de valores e finanças e as energias dos próximos dias rondam em bons resultados no trabalho e com ganhos no geral. É um momento importante para renovar sua força junto ao seu verdadeiro propósito, sem desanimar de eventuais desafios que, lá na frente, vão te servir de base para algo muito maior.

Virgem: Com o Astro-Rei brilhando por aí você tá mais que preparada para assumir uma nova energia de vida, virginiana. Não tenha medo de planejar o que é novo pra você. Mercúrio passa pelo seu setor financeiro e dá aquela movimentada também – é hora de resgatar projetos, planejamentos, pois tudo isso tende a vingar a seu favor.

Libra: Com o Sol iluminando sua casa emocional do Mapa Astral, você passa por um período de altos e baixos com seus sentimentos. Não se apegue ao que você não controla, libriana. Lembre-se que seus dias de aprendizado também valem para os ensinamentos que vem tendo ao longo dos últimos tempos: tem coisas que são suas e tem coisas que não são. Aprenda a equilibrar e conservar sua energia.

Escorpião: Um pouco de agitação não faz mal a ninguém, né? É isso que os astros trazem para essa semana no trabalho. Mesmo com Urano retrógrado em sua casa de parcerias e relacionamentos trazendo certo desafio neste setor, você, com sua intuição forte e intensidade, saberá se desviar do que não agrega e consegue enxergar outros ângulos de uma melhor maneira.

Sagitário: O Sol brilha em sua carreira e isso traz sucesso e reconhecimento, mesmo se estiver ainda se cobrando além da conta por isso. Saiba comemorar suas pequenas vitórias e tenha em mente que você pode e deve sentir orgulho de si mesma. Essa semana, com a Lua crescendo em seu signo, prepare-se para convites, energia boa e algumas pessoas novas atiçando sua curiosidade também…

Capricórnio: Para essa semana, assuntos de casa vão pedir uma presença maior de sua parte, mas fique tranquila que você dá conta do recado. Com Urano retrógrado alocado em seu paraíso astral, prepare-se para exercitar seu olhar para o novo, para tudo que for diferente do que imaginou. Os imprevistos são sinais que o universo manda para nos dizer que é possível ser um pouco mais do que imaginamos.

Aquário: Com Marte em seu paraíso astral e Mercúrio em sua casa de expansão e conhecimento, você só não ganha a notoriedade que o Universo prepara para você se não quiser. A comunicação está boa e há chances de reconhecimento, já que sua vontade e trabalho árduo serão recompensados. Contudo, cuidado com a autossabotagem, não se cobre tanto a ponto de não fazer ou colocar tudo a perder. Desistir nunca foi opção.

Peixes: Sol brilha fortemente em seu setor de parcerias e relacionamentos e há chances de boas novas no trabalho e na vida pessoal. Para quem já possui um amor, o momento pede uma certa pausa na correria e maior cuidado com a relação. Já para as solteiras, Vênus dá uma forcinha e pode trazer alguém especial através do seu trabalho ou vida cotidiana.

Pílulas astrais

29/08: Não desanime com o que, na verdade, não pode controlar. Soltar também faz parte do processo

30/08: Lua em Libra nos traz o equilíbrio de sentimentos e atitudes. Ouvir o coração também é maturidade

31/08: Último dia de Agosto em 2022 e a lição que fica é: você aprendeu a se ouvir em primeiro lugar?

01/09: Bem-vindo, Setembro! Lua em Escorpião dá o tom do novo mês: podemos esperar por grande intensidade em tudo que fizermos

02/09: Que possamos aprender a ouvir certos sinais do universo sem medo do julgamento. Tudo que tocamos, expande!

03/09: Lua Crescente em Sagitário dá o tom do otimismo e da alegria em viver. Faça sua parte!

04/09: Quantas coisas perdemos por medo de sermos julgados? Só se vive uma vez, não se esqueça.

