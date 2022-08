Brasil ganhará a copa? Quem vence as eleições? Veja 10 profecias para 2022

Não é novidade que 2022 é apenas para os fortes. Em poucos meses, tivemos que lidar com um surto de monkeypox, a queda da sentença que garantia o aborto legal nos Estados Unidos e diversas outras notícias capazes de deixar qualquer um de cabelo em pé. E, se depender do segundo semestre, as coisas ficarão ainda mais intensas.

Isso porque, nos próximos meses, teremos Copa do Mundo e eleições presidenciais, eventos que prometem virar o país de cabeça para baixo. Portanto, para começar a preparar o coração — e não se decepcionar com alguns eventos —, o tarólogo Victor Valentim (@bosquedosgnomos) fez uma série de profecias explosivas para os próximos meses.

Ele descobriu o resultado das eleições, o vencedor da Copa do Mundo e até um possível escândalo na família real. Ficou curiosa? Então confira a seguir:

Copa: Brasil vai vencer?

As notícias não são tão animadoras para o Brasil na Copa do Mundo… De acordo com os oráculos consultados por Victor Valentim, a grande disputa ficará entre Alemanha e Portugal. Contudo, a maior tendência é que os alemães acabem levando o cobiçado troféu para casa… Depois do 7×1, parece que vem mais humilhação por aí!

Eleições de 2022: qual candidato irá ganhar?

Sem sombra de dúvidas, a grande disputa eleitoral deste ano será entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Contudo, a tiragem de Bolsonaro é acompanhada da carta ‘A Torre’, que simboliza rupturas extremas. Para Victor, esta é a prova definitiva de que o atual presidente perderá o cargo nos próximos meses.

Contudo, ele avisa que alguns segredos de Lula deverão vir à tona nos próximos meses, tornando a sua campanha bastante turbulenta. “Tem muita coisa pra rolar nessa energia que está envolvendo as eleições. Mas o Bolsonaro definitivamente vai cair”, afirma o especialista.

Economia do Brasil vai melhorar?

Os próximos meses trarão uma energia de estagnação: “Não vejo uma piora, mas também não consigo notar grandes melhorias na economia”, declara Valentim. Contudo, ele revela que enxerga mais empregos e oportunidades sendo ofertadas aos brasileiros neste segundo semestre.

“As pessoas que possuem o poder em suas mãos precisam ajudar quem está necessitado. Eu vejo geração de empregos. Porém, o salário não irá aumentar da forma que imaginamos. Pelo menos entraremos num período de equilíbrio para o trabalhador”, explica.

NASA vai descobrir vida alienígena ainda em 2022?

As fantásticas imagens capturadas pelo Telescópio Espacial James Webb estão deixando muitas pessoas esperançosas de que a NASA conseguirá detectar a presença de atividade alienígena no espaço… Porém, aqui vai um balde de água fria: isso não irá acontecer.



“Os investimentos atuais trarão novas descobertas interessantes nos próximos meses. Mas não espere que quaisquer evidências de vida extraterrestre sejam anunciadas. Aliás, eles já têm essa resposta. Agora, se vão divulgar, é outra história”, dispara.

Vamos chegar ao fim do ano sem pandemias?

Mal nos recuperamos da pandemia do COVID-19, e já estamos lidando com uma possível epidemia de monkeypox. Desesperador, né? Mas para o alívio de todxs, Victor garante que estaremos livres de grande parte dessas angústias até o final do ano. “O réveillon terá muita celebração. Finalmente conseguiremos estar juntos em segurança”, aponta

Teremos mais separações de duplas sertanejas?

Após a separação de Simone e Simaria, muitos estão se perguntando se teremos mais rupturas dramáticas no mundo da música sertaneja. De acordo com o tarólogo, isso não irá acontecer: “As duplas estão bem preocupadas com questões financeiras. E digo mais: Simone e Simaria vão se arrepender por conta da quantidade de dinheiro que vão perder”, dispara.

Ele revela que, em breve, uma delas lançará um grande hit. Contudo, isso não será o suficiente para conter as perdas geradas pela ruptura da dupla. “Consequentemente, elas acabarão anunciando o retorno da dupla em um projeto inédito”, revela.

Morte de famosos?

Victor afirma que, pelo menos de acordo com os seus mentores, nenhum outro famoso irá falecer em 2022. Todavia, ele avisa que algumas mensagens não são disponibilizadas pelo plano espiritual. Em outras palavras: tudo é possível. “O que aconteceu com a Marília Mendonça, por exemplo, foi um acidente. Garanto que aquele não era o destino dela”, pontua.

Desastres naturais no final do ano

O tarólogo afirma que nenhuma catástrofe natural acontecerá em 2022. “As vidas continuarão preservadas sem grandes desastres.”

Fim da guerra na Ucrânia?

Infelizmente, a guerra na Ucrânia deve se estender por bastante tempo. “A Rússia irá invadir ainda mais territórios ucranianos neste ano. Existem pessoas tentando apaziguar, mas a ganância dos políticos russos fará com que o conflito seja prolongado”, clarifica.

Escândalos na família real

Por fim, Victor revela que haverão escândalos na família real ainda em 2022. “A Rainha não morrerá este ano. Porém, um divórcio dramático na família está a caminho. Além disso, um problema na justiça virá à tona”, finaliza.

