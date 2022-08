Quando uma parede colorida faz toda a diferença na sala

Quer mudar os ares da decoração da sua sala sem fazer grandes investimentos? Que tal apostar em uma pintura de parede com uma cor diferente? As cores trazem um ar de renovação, além de garantir muito estilo ao décor. Por isso, preparamos uma seleção de ambientes com paredes coloridas logo abaixo para você se inspirar e ter ideias de como combinar os tons. Confira!

Verde clarinho

Uma paleta refrescante com verde em tom pastel é sempre uma boa pedida para quem quer criar uma atmosfera calma e relaxante na sala de estar. Além disso, essa cor permite muitas combinações — tanto seguindo a mesma paleta de tons esmaecidos quanto com cores mais vibrantes. Além disso, formas arredondadas, presentes neste ambiente, são tendências no design de interiores e reforçam o clima de bem-estar.

Clima natural

Nesta sala, um tom de verde mais vibrante faz um par perfeito com o sofá terracota. Esta dupla de cores tão presentes na natureza costuma ser infalível e muito estilosa. Para completar o clima urban jungle, uma mesa de centro dourada e uma bela planta na lateral.

Amarelo poderoso

Amarelo é energia e alto astral, por isso é uma cor tão bem vinda na decoração. Se combinado com tons suaves, o resultado pode ser bem elegante, como esta sala. Que tal?

Azul profundo

Este tom de azul, mais fechado, é uma das cores que estão em alta no universo do décor. Além de trazer muito estilo, o tom cria um clima intimista no ambiente. Para combinar, aposte em tons neutros e pinceladas de acessórios em tons terrosos.

Paleta tropical

Uma combinação de cores fresca e que foge do comum. Nesta sala, verde, rosa e azul compõem uma paleta inspirada na natureza e, por isso, bastante aconchegante.

Tons terrosos

Sabendo que uma paleta de cores harmônica é essencial para deixar os projetos mais equilibrados, a designer de interiores Flavia Lauzana escolheu um tom terroso para a parede desta sala, o que ressaltou a decoração. Repare como as plantas e a composição de cestarias se destacaram no ambiente.