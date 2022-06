Da pintura aos quadros: veja ideias para decorar as paredes do quarto

Além de escolher roupas de cama de textura macia e uma cama confortável, a decoração das paredes também pode ajudar a criar uma atmosfera aconchegante no quarto. Pinturas coloridas, arranjos de quadros e outras ideias trazem personalidade para o ambiente. Para te inspirar, selecionamos algumas ideias logo abaixo!

Tecidos

Tapeçarias, bandeiras e tecidos estampados podem ser uma boa ideia para decorar a parede da cabeceira. Na proposta acima, uma peça de tapeçaria com formas orgânicas e cores neutras se destaca sobre uma parede de azul mais fechado. A roupa de cama em tons terrosos complementam a paleta charmosa.

Tijolinhos

Neste quarto, assinado pelo Studio Elen Saravalli, a parede atrás da cama recebeu um revestimento de tijolinhos brancos, mesclado com marcenaria de madeira clara e pintura verde. O resultado é uma decoração de atmosfera refrescante e com ar praiano. Que tal esse mix?

Painel ripado

Com projeto do escritório Si Saccab Arquitetura, a parede da cabeceira deste quarto foi revestida com painel ripado em um tom de verde-escuro. Sobre a estrutura, os profissionais criaram uma composição com fotografias em preto e branco e um alinhamento deslocado. A mesma proposta de cores inspirou o tecido da cabeceira e a composição das almofadas.

Papel de parede

Um papel de parede estampado foi o revestimento escolhido para a parede deste quarto, assinado pela arquiteta Guta Louro. A estampa floral vibrante traz muita personalidade à decoração, que foi complementada com objetos pendurados na parede e uma mesa de cabeceira amarela.

Pintura

A arquiteta Vanessa Ribeiro, do escritório Quattrino Arquitetura, inovou com as cores neste quarto ao colorir a parte mais alta da parede, seguindo até o teto. Perto da cabeceira de palhinha, duas arandelas douradas garantem uma gostosa luz indireta.

Quadros

Azul é a cor que inspira a decoração deste quarto, com projeto do escritório Ricardo Melo e Rodrigo Passos Arquitetura. O tom colore a roupa de cama e também inspirou o trio de quadros instalados acima da cabeceira.