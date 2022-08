Um apartamento colorido e cheio de memórias no centro de São Paulo

Depois de passar um tempo se dividindo entre Rio de Janeiro e São Paulo, a advogada, atriz e gestora cultural Sandra Rodrigues resolveu mudar definitivamente para a capital paulistana. Ela procurou muito o lugar ideal para viver essa nova fase da vida até que encontrou um apartamento no icônico edifício Louvre, projetado pelo arquiteto João Artacho Jurado, que fica na Avenida São Luís, bem no centro da cidade.

Para o projeto de reforma ela procurou o escritório carioca Pílula Antropofágik Arquitetura, dos arquitetos Richard de Mattos e Maria Clara de Carvalho, ainda durante os trâmites da compra do imóvel.

O prédio construído na década de 1950 é tombado desde 1992 pelo Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio). Para adaptar a planta do antigo imóvel ao estilo de vida da nova moradora, o apartamento passou por diversas modificações. “Como este foi o primeiro projeto da Pílula em São Paulo, nosso maior desafio foi encontrar boas parcerias para execução da obra”, revela Richard.

“A cliente adora aproveitar sua liberdade e receber amigos, por isso, foi um desejo dela que a cozinha fosse integrada com a sala, mantendo a possibilidade de divisão, e que o banheiro fosse confortável e bem iluminado, com banheira e box separados. Para isso, incorporamos uma parte da área de serviço ao banheiro, abrindo espaço para a banheira de hidromassagem. Já entre a sala e a cozinha, foi instalado um painel em peroba rosa maciça, garimpado em uma demolição”, descreve Maria Clara.

Na área social, a paleta de cores é inspirada nas pastilhas da fachada do prédio, que invadem a varanda, levando um delicado tom de rosa para o teto, replicado também nas portas, batentes e rodapés. Já o tom azul-esverdeado nas paredes foi com o intuito de fazer uma referência à natureza e às águas do mar do Rio de Janeiro. O piso de taco é original do apartamento e foi restaurado, com acabamento fosco.

Boa parte dos móveis do living são do acervo pessoal de Sandra. “Ela já tinha mobiliário e adornos muito interessantes, adquiridos ao longo de anos e que claramente contavam sua história de vida. Esse acabou sendo o ponto de partida para um projeto descolado e colorido, que conversasse com aqueles objetos que traziam bastante da sua história”, conta Maria Clara.

Entre eles, estão o espelho de piso antigo, com três folhas articuladas, a cristaleira antiga com acabamento dourado, o móvel-bar vintage com o corpo laranja, o trio de mesas azulejadas, usadas como mesa de centro, e o semáforo apoiado no chão. “A estante preta apoiada sobre tijolos de concreto, na verdade, funcionava de forma isolada e na posição vertical na antiga residência. Essa nova disposição serviu para expor as peças de adornos que fazem parte da coleção da cliente”, explica a arquiteta.

Outro destaque é o tríptico Toada, posicionado acima do sofá, um óleo sobre tela de 150 x 230 cm, assinado pelo artista visual João Fasolino. “O artista faz muitas viagens de carro por estradas brasileiras e isso acaba sendo uma característica marcante do seu processo criativo. Esta obra, por exemplo, foi criada a partir do deslocamento para a região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e constrói uma imagem tropical a partir dos clichês, abordando uma discussão sobre a idealização popular do que seria local”, conta Richard.

Já na cozinha, as cores são mais intensas: a caixa da geladeira ganhou acabamento laqueado na cor magenta e os armários superiores em laca verde-acqua. O desenho da marcenaria foi todo executado em compensado de MDF e revestido de folhas naturais de freijó. A bancada foi feita de quartzo branco e a dupla desenhou uma calha para colocar temperos e utensílios, com espelho ao fundo. Ele reflete o revestimento da parede oposta, que remete à escamas de peixe.

No quarto da moradora o ponto de partida foi o papel de parede estampado da marca Paper Mint. “Ele foi a inspiração para pintar todas as paredes do ambiente no mesmo tom de azul, trazendo sensação de aconchego”, aponta Richard. Já no banheiro, a bancada foi projetada em um mármore rosê translúcido, com uma iluminação por baixo. O piso é todo de pedra portuguesa branca, para conferir leveza e remeter aos calçadões das praias cariocas. O armário inferior foi desenhado pelos arquitetos, feito de ripas de madeira dispostos no formato chevron.

O resultado é um apartamento colorido e exuberante, com o visual marcante típico da Pílula Arquitetura e que, ao mesmo tempo, reflete a personalidade da moradora e suas origens, respeitando também a história e características do prédio.