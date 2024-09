Qual o momento ideal de arrumar a casa para o Natal?

As festas de fim de ano estão à porta, e o espírito natalino começa a tomar conta dos lares. Conversamos com a decoradora de eventos Luiza Fiorito que compartilhou diferentes caminhos para transformar qualquer ambiente em um verdadeiro conto de Natal, com tendências e dicas que garantem uma celebração inesquecível.

Segundo Luiza, o momento ideal para começar a decorar varia, mas ela observa que, a cada ano, as pessoas iniciam o processo mais cedo. “Já em setembro, é possível ver lojas vendendo adornos e muita gente planejando a decoração para o fim do mês. Isso é bacana, pois permite aproveitar ao máximo o clima natalino sem pressa”, afirma.

Ela também comenta que quem gosta de Halloween pode aguardar a data passar e começar a se organizar para o Natal já no início de novembro.

Ao iniciar a decoração, o primeiro passo, de acordo com a decoradora, é escolher um tema ou paleta de cores para manter a harmonia em toda a casa.

“E se joga! Tem Natal pink, tema de pandas, bolas disco… Já vi de tudo que a criatividade pode permitir!”, diz. A partir da escolha do tema, ela aconselha a definir o local onde ficará a árvore de Natal, que geralmente é o ponto focal da decoração, e organizar os enfeites principais, distribuindo guirlandas, luzes e outros detalhes pelo ambiente.

Sobre as tendências de decoração para este ano, Luiza aponta para o estilo natural. “Tons neutros como bege, marrom e verde estão em alta, assim como materiais sustentáveis, como madeira e palha. Também vejo o retorno do vintage, com enfeites retrô e feitos à mão”, destaca. Contudo, ela lembra que o importante é a decoração ter a personalidade de cada um. “Meu Natal, por exemplo, será colorido e vibrante!”

Como criar uma decoração de Natal marcante

Para criar uma decoração marcante, Luiza sugere focar em um ponto principal, como a árvore ou a mesa de jantar, e usar elementos que chamem a atenção, como enfeites grandes ou luminárias diferenciadas. “Texturas como veludo e glitter também ajudam a criar um visual impactante. E se quiser causar, busque um tema ou cor fora do comum!”, indica.

Ela também ressalta a importância de optar por uma decoração sustentável e ecológica. “Use materiais naturais como pinhas e madeira, além de tecidos orgânicos ou reaproveitados. Reutilize decorações de anos anteriores e invista em produtos de boa qualidade que possam durar várias festas. Luzes de LED, por exemplo, são mais econômicas, e você pode criar enfeites DIY com itens reciclados”, sugere, incentivando o uso da criatividade.

Continua após a publicidade

Quando o assunto é reutilizar enfeites antigos, Luiza acredita que o truque está em combinar esses itens com novos elementos. “Mude a paleta de cores, adicione fitas ou laços e use luzes de maneiras criativas. Você também pode reorganizar os enfeites em diferentes áreas da casa, evitando repetir a mesma decoração. Os enfeites da árvore podem se tornar centros de mesa”, aconselha.

Entre os erros mais comuns na decoração natalina, Luiza aponta o medo de errar e a tendência de repetir o mesmo estilo todos os anos. “Outra questão é exagerar nos enfeites e comprar sem planejamento, o que deixa a decoração poluída. Para evitar isso, escolha uma paleta de cores e siga um estilo coeso”, explica.

Continua após a publicidade

Por fim, para quem deseja uma decoração deslumbrante sem gastar muito, a decoradora indica apostar no faça você mesmo. “Crie enfeites com materiais simples, como papel ou feltro, e personalize itens que você já tem! Luzes de LED e velas são acessíveis e criam uma atmosfera aconchegante. E usar elementos da natureza, como galhos secos e pinhas, também é uma solução criativa e econômica. Além de tudo, o DIY é superdivertido de fazer!”, finaliza a profissional.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Continua após a publicidade