Como usar palha na decoração para tornar a casa aconchegante

Estar com uma casa decorada a torna ainda mais interessante e aconchegante. A mais nova tendência, nesse aspecto, é a palha. Ela pode ser integrada em projetos de diferentes formas, sendo um material super versátil que confere um estilo rústico para os ambientes.

Associada à imagem de cestos e chapéus, a palha é capaz de oferecer muito mais. Inicialmente, a decoração feita com esse material cria um ambiente mais neutro, podendo receber diferentes projetos arquitetônicos.

Vale lembrar que a palha foi muito bem recepcionada e utilizada nas décadas passadas, pois era a principal responsável pelos cestos usados na hora de presentear alguém ou fazer compras. Com o passar dos anos, a presença de cortinas, papéis de parede e outros itens decorativos ganharam destaque com o material, oferecendo leveza aos espaços.

Além disso, apesar de ser clara e discreta, ela costuma ter uma textura rústica, o que resulta em um aspecto de artesanato, como se a decoração tivesse sido feita de forma manual.

Por ser um material orgânico, a palha também combina com o retrô e o boho chic, estilo boêmio que mistura diferentes estampas. Porém, ela se difere das propostas citadas na medida em que se encaixam com decorações cleans e sofisticadas, cuja predominância são cores suaves e sóbrias.

Objetos com palha disponíveis no mercado

Os elementos em palha variam entre funções utilitárias e decorativas. O mais comum, ao pensar nesse elemento, são os cestos, que podem ser utilizados como objeto de armazenamento e organização, seja em banheiros, na cozinha ou na sala, guardando itens pessoais, alimentos e demais objetos.

Outra opção é utilizá-la como elemento decorativo para as paredes, ao redor de espelhos ou na confecção de cortinas e tapetes. Fruteiras, arranjos e persianas são exemplos usuais. Para o mobiliário, cadeiras, cabeceiras, luminárias e móveis de apoio fortalecem a sensação de aconchego.

Em relação à paleta de cores, bege, branco e marrom criam uma base suave para o tom da palha ganhar destaque. Verde é uma alternativa interessante, pois remete à natureza, o que é favorecido com o uso de plantas. A preferência por tons acinzentados oferece certa modernidade para os cômodos.

