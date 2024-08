6 inspirações de decoração de quarto infantil com tema fundo do mar

Hora de mergulhar na decoração do quarto infantil de fundo do mar! A decoração do quarto das crianças é sempre um momento especial: é também a hora de espalhar a criatividade (e a personalidade do filho) por todas as paredes e móveis, criando um espaço lúdico e divertido. Entre as grandes tendências para o quarto infantil está a decoração de fundo do mar, que vem encantando o topo das pesquisas de mães e pais.

Divertida e animada, selecionamos 6 inspirações de decoração de fundo do mar, confira:

6 inspirações de decoração de quarto infantil de fundo do mar

1. Berçário com desenhos de aquarela

Nada com um primeiro quarto que seja alegre e aconchegante, não é mesmo? Entre os temas mais abrangentes e neutros para a primeira decoração está o fundo do mar, ideal para acompanhar os primeiros momentos da vida do bebê.

Neste projeto, o destaque vai para o papel de parede com desenhos fofos e delicados de animais diversos nadando no fundo do mar, com uma técnica de aquarela que deixa os tons mais calmos e sutis para o pequeno.

Para dar um toque neutro e sem exageros, os móveis escolhidos para o berçário se mantiveram em madeira clara, sem adereços maximalistas, deixando o foco para a parede.

2. Submarino maximalista

Se a sua energia é mais maximalista e você quer dar um toque a mais de diversão para o seu filho, invista em um quarto inteiramente planejado – da areia ao fundo do mar!

Neste ambiente, a cama foi transformada em um submarino por meio de um móvel planejado, decorado com lençóis e almofadas temáticas. Já nas paredes, foi adicionado um papel de parede com peixes em cores contrastantes nadando pelo oceano.

Para dar o toque final, ainda foi introduzido um tapete com submarinos e criaturas marinhas.

3. Quarto infantil de sereia

Os quartos infantis de sereia não poderiam ficar de fora da lista de quartos decorados de fundo do mar, afinal, elas estão entre as criaturas marinhas mais amadas pelas crianças, especialmente as meninas!

Neste berçário, que pode ser adaptado a um quarto comum, um dos pontos focais é a parede atrás do berço, que foi pintada em formato de uma grande cauda rosa de sereia, acompanhada por peixinhos.

Para não exagerar nas cores, o tom do berço foi mantido em branco. Ademais, a poltrona em formato de concha se funde perfeitamente ao tapete de escamas de sereia azul, criando uma sensação maior de submersão.

Por fim, no teto, foi incorporada uma lâmpada com base de concha branca.

4. Baleias simples e minimalistas

Caso você procure uma opção mais minimalista e elegante, uma boa aposta são os adesivos de parede avulsos, que permitem que você escolha a quantidade e o espaçamento de seu gosto, ao mesmo tempo em que mantém a criatividade e a personalidade do espaço.

Neste projeto, foram utilizados adesivos de baleias, orcas e tartarugas realistas na parede principal. Enquanto isso, a cama, com detalhes de veludo, foi escolhida em diversos tons de azul, dando um enfoque à cor principal do projeto.

Para finalizar, foi incorporada uma mini brinquedoteca, com algumas pelúcias de crochê de animais do mar.

5. Desenhos fofos e minimalistas

Outra opção é espalhar desenhos diversos e fofos por todas as paredes e manter uma estética clean e minimalista no quarto dos pequenos.

Apesar de colorido, um certo minimalismo é mantido através da escolha de uma paleta de cores com tonalidade leves e moderadas, apresentando apenas 3 ou 4 tons. O desenho acompanha uma estética infantil com seus traços simples e amigáveis.

O quarto ainda foi complementado por uma cama, com cabeceira em formato de casa, em tonalidades brancas para contrastar com o resto da parede.

6. Quarto grunge com adesivos diversos

Ainda que o seu filho seja um pouco maior, não é preciso se despedir do tema de fundo do mar. Neste quarto, os elementos oceânicos também foram incorporados em adesivos individuais espalhados pelas paredes, dando foco aos diversos tipos de tubarão.

Já a cama tem uma estética grunge, com tubos de bronze na cabeceira e lençóis acinzentados, com leves toques de azul. O tapete manteve uma estética minimalista, em branco com detalhes 3D.

Agora, é hora de mergulhar na decoração marítima!

