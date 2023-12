Do tropical ao minimalismo: 4 tendências de decoração de Natal

A decoração de Natal não precisa cair sempre na mesmice. É claro que vale reutilizar adornos de anos anteriores, mas com um olhar atento para as tendências é possível repaginar o décor com pouco investimento e soluções práticas.

Conversamos com o designer de interiores Newton Lima, sempre atento às novidades do segmento, que apontou quatro tendências para transformar a decoração de Natal sem perder o charme tradicional desta época do ano.

“O Natal nos remete a momentos nostálgicos e da infância, por isso algo comemorativo sempre merece ser trazido”, aponta o profissional que, apesar de já ter dispensado a árvore há alguns anos, não abre mão de uma guirlanda na porta de casa.

Confira abaixo as dicas de Newton para transformar sua decoração nessa época do ano:

1) Decoração de Natal tropical

“Adaptar os adornos tradicionais para uma paleta de cores mais ‘fresca’, como tons azuis e verdes claros, trará uma harmonia tropicalizada ao conjunto”, revela Newton.

Diferentes tons de azul são apontados como os protagonistas de 2024, tanto por marcas de tintas em suas cores do ano, quanto por estudos de comportamento já divulgados.

2) Decoração de Natal com flores secas

Não é de hoje que os arranjos secos encantam por sua beleza e praticidade, mas estarão ainda mais presentes neste Natal. “Buquês e guirlandas com ramos secos seguem em alta por não necessitarem de rega ou manutenção”, explica o designer.

3) Decoração de Natal minimalista

“Percebo as árvores com menos adornos, fazendo apenas uso das lâmpadas que trazem um charme minimalista ao resultado”, aponta.

A sugestão mantém a decoração de Natal iluminada, mas com um toque clean.

4) Decoração de Natal com plantas artificiais

Polêmicas? Com certeza! “Confesso que já tive um certo preconceito com plantas artificiais, mas sigo cada vez mais impressionado com a qualidade dos pinheiros e arranjos de mesa permanentes”, revela Newton.

Vale a pena refinar o olhar para encontrar as plantinhas com ares mais naturais para manter o décor sempre lindo de forma prática!

