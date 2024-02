Tendência! Como usar o scarpin vermelho no dia a dia

Para as antenadas nas principais tendências de moda, não é de hoje que a cor vermelha – agora conhecida como cherry cola – é objeto de desejo, tendo dominando as principais passarelas internacionais na última temporada. Ela apareceu em bolsas, roupas, acessórios e, agora, domina os pés das principais it girls do momento para um toque ousado, mas ainda assim possível, no look. De olho no que está em alta, conversamos com a stylist e produtora de moda, Mandy Alves, que traz dicas de como usar o scarpin vermelho no dia a dia.

Confortável e versátil para qualquer ocasião, esse modelo de sapato é conhecido por ser um dos itens de moda mais comuns e fáceis de utilizar quando o assunto é compor produções que vão do despojado ao clássico. Seja ele preto, branco ou colorido, sua versatilidade combina com todo e qualquer tipo de look e dress code.

“O modelo do scarpin surgiu ainda no século XX, em meados dos anos 1930, mas se popularizando mesmo somente em 1940. Seu tamanho é considerado um clássico, já que conta, em média, com uma altura de 5 à 10 cm, além de um bico inconfundível na parte frontal”, revela Mandy, que é produtora de moda há quase 6 anos.

Por quê o scarpin vermelho está em alta?

Voltando aos tempos atuais, o scarpin – dessa vez vermelho – ganhou os holofotes e a lista de desejos das it-girls após a atriz Sydney Sweeney utilizar o sapato no papel da vigorosa estudante Bia, da comédia romântica Todos Menos Você.

No longa, Bia é uma jovem mulher atarefada, que possui um guarda-roupa e estilo dinâmico e versátil, características bastante comuns em uma pessoa que ama usar os scarpins.

Durante dia, a personagem chega a combinar o modelo com tricôs e calças jeans, mas durante compromissos formais ou dates, a fashionista arranca suspiros ao combiná-lo aos vestidos longos de cetim.

O calçado também conquistou a realeza, tendo sido usado diversas vezes pela princesa Kate Middleton, do Reino Unido, e pela rainha Máxima, da Holanda, em compromissos oficiais recentes.

Como usar o scarpin vermelho?

De modo geral, Mandy conta que combinar o scarpin não é uma tarefa difícil, já que o verdadeiro charme do sapato está em sua altura e bico, que funcionam com praticamente qualquer linguagem.

“Eles combinam com todo e qualquer tipo de look, seja composto por calças skinnys, bermudas e shorts jeans, ou por macacões mais oversized. O que realmente dificulta a combinação da peça são as cores. No caso do scarpin vermelho, é importante estar atenta à composição de storytelling (a história de composição visual e ocasião em questão) desse look”, conta.

Ainda segundo a stylist, as alfaiatarias de cores básicas como branco e preto caem muito bem com o scarpin vermelho, que entra na produção para deixar o visual um pouco menos óbvio (ou mesmo sem graça) e mais moderno.

Já para quem gosta de cor, é possível apostar no look todo vermelho, em cores semelhantes, como rosa ou laranja, que casam muito bem e criam composições criativas e alegres, ou nas chamadas cores complementares, aquelas que são completo oposto – como verde ou azul.

“Para quem gosta de cores e estampas, pode ser interessante trazer texturas, como o tweed ou o xadrez. Eles juntos remetem a um look mais clássico e sóbrio, que poderá ser utilizado no trabalho ou eventos formais”, conta.

Como escolher o scarpin ideal?

Mandy destaca que para descobrir qual o seu scarpin ideal, alguns detalhes precisam ser levados em consideração antes da compra.

“Esses modelos são conhecidos por possuírem uma composição de detalhes que os tornam atemporais, confortáveis e desejados. O material precisa ser de qualidade duradoura, como o couro vegetal. O bico do scarpin também precisa encostar no solo e jamais permanecer arrebitado. E, por fim, sua estabilidade precisa ser firme. Evite scarpins que se dobram ou tendem a cair para os lados”, finaliza.

Inspirações de looks com scarpin vermelho