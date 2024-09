Como decorar a mesa de centro para elevar o visual da sala

Quem nunca ficou em dúvida sobre o que colocar na mesa de centro? Ela possui inúmeras finalidades, porém, a principal é proporcionar beleza ao ambiente. Inclusive, com os objetos certos, elas podem se tornar o ponto alto da sua decoração.

Aliás, para Tais Alencar, técnica em Design de Interiores, uma mesa de centro deve contar uma história. “Adicionar elementos afetivos, uma planta verdadeira ou um livro, por exemplo, vai sempre bem.”

Ela também explica que a junção de três objetos que se conversem e sejam adequados ao tamanho do móvel pode trazer elegância e conforto ao ambiente. Livros ou revistas, objetos decorativos como peças de cristal, vasos e flores, cerâmicas e outros são os mais recorrentes.

A seguir, você confere algumas possibilidades do que acrescentar em sua mesa de centro!

Bandeja

A bandeja pode ser de diferentes materiais, como madeira ou mármore, e é um ótimo início quando não temos tantas ideias. Sua localização pode ser no centro ou na lateral, permitindo que os outros objetos sejam dispostos tanto ao redor quanto em cima.

Elementos naturais (plantas e flores)

Flores e plantas adicionam vivacidade ao conjunto. Criam um contraste de textura com os outros elementos, além de trazer cor e perfume ao ambiente.

Livros e Revistas

Não se deve escolhê-los pela capa, mas nesse caso se faz necessário. Os livros e revistas certos criam um refinamento na decoração, podendo ser distribuídos de diferentes tamanhos para criar um visual diferente. Apostas como livros e revistas de decoração e moda são certeiras.

Objetos diferentes

Para deixar a sua mesa mais especial, um objeto pessoal diferenciado é uma ótima opção. Aquele presente feito à mão ou um artesanato de uma viagem são apenas algumas das opções. O céu é o limite!

Velas

Velas aromáticas podem ser a cereja no topo do bolo. Com diferentes tamanhos e fragrâncias, elas são essenciais para instigar outros sentidos na percepção de sua decoração. Fica a dica!

