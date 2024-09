Como transformar a decoração da sua casa em apenas 24 horas

Quem disse que para renovar a casa é preciso de muito tempo e dinheiro? Com algumas dicas simples e criativas, é possível transformar completamente um ambiente em apenas um dia.

“A aplicação de tinta é uma forma eficiente e econômica de renovar um espaço, alterando sua atmosfera de maneira significativa”, aponta logo de cara a arquiteta Natália Salla. Ticiane Lima, arquiteta à frente do escritório Ticiane Lima Arquitetura & Interiores, concorda.

“As cores têm um poder incrível de transformar um ambiente de imediato. Uma parede pintada com um tom novo ou a mimetização das portas podem renovar totalmente o espaço”, diz.

Continua após a publicidade

Mas a transformação não se limita às paredes. A reorganização dos móveis também pode fazer toda a diferença. “Alterar alguns itens, como substituir a mesa de centro, trocar o tapete ou reposicionar uma luminária de chão, pode transformar o espaço com facilidade e rapidez”, afirma Natália.

A natureza a seu favor

As plantas também são grandes aliadas na hora de renovar um ambiente. “Plantas e flores trazem frescor, cor e vida para qualquer espaço”, explica Ticiane.

Detalhes que fazem a diferença

“Seja através da exibição de uma obra de arte, a instalação de um espelho ou a adição de um tapete com textura ou estampa diferenciada, cada detalhe contribui significativamente para a transformação do ambiente”, aponta Catarina Biselli, à frente do escritório Duno Arquitetura juntamente com a também arquiteta Fernanda Prado.

Continua após a publicidade

Sai o móvel e entra a cor!

Pintar a cabeceira da cama diretamente na parede é uma solução inovadora. “Escolher um formato retangular simples não só economiza espaço, mas também permite mudanças rápidas e fáceis no décor, ideal para quem gosta de atualizar o ambiente com frequência”, indica Fernanda, do Duno Arquitetura.

Iluminação e acessórios

A iluminação também desempenha um papel fundamental na transformação de um ambiente. “Mudar a temperatura das lâmpadas, optar por luzes mais quentes para criar um clima acolhedor, por exemplo, pode mudar o tom do espaço”, afirma Ticiane.

A arquiteta também destaca a importância dos acessórios: “Trocar itens decorativos pequenos faz toda a diferença no visual de um ambiente na minha opinião. Almofadas com novas cores, vasos, velas e esculturas dão muita bossa ao ambiente, renovando o espaço de forma simples e com muita leveza”.

Mãos à obra!

Com criatividade e algumas dicas simples, é possível transformar sua casa em um novo ambiente em apenas 24 horas. Experimente novas cores, reorganize os móveis, adicione plantas e acessórios e veja como a sua casa ganha vida!

Continua após a publicidade

Dicas rápidas para transformar a sua decoração gastando pouco!

Pinte uma parede de destaque Troque as capas de almofadas Reorganize os móveis Adicione plantas Mude a iluminação Use acessórios decorativos.

Lembre-se: a renovação da casa não precisa ser uma tarefa complicada e demorada. Com um pouco de planejamento e criatividade, você pode transformar seu espaço em um lugar mais bonito e aconchegante.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.