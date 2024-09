5 dicas básicas para cuidar das sua plantas durante o tempo seco

Cuidar das plantas (e mantê-las vivas) no dia a dia é um desafio, ainda mais levando em consideração os cuidados específicos que cada espécie exige. Em tempos de poluição extrema, então, tal tarefa torna-se ainda mais complexa. Porém, claro: todo o trabalho é válido, visto que as verdinhas embelezam a casa, sendo pontinhos de cor e vida em meio ao caos da cidade.

Pensando nisso, separamos algumas dicas para garantir a saúde das plantas diante de condições climáticas extremas. Confira:

Calma, cuidar de plantas não é um bicho de sete-cabeças!

A bióloga Taciele Macabeu faz uma brincadeira: “Certamente cuidar de plantas é mais fácil do que cuidar de animais, porém, elas também exigem muita atenção”. Pontos como a qualidade da terra, adubo correto e a quantidade ideal de água na hora da rega são cruciais, por exemplo.

Atente-se ao crescimento das raízes

Também é importante estarmos atentos ao crescimento das raízes: se crescerem de forma exacerbada, é necessário trocar o vaso que a planta ocupa.

Verifique a quantidade necessária de exposição solar

Dependendo da espécie, a sua dependência por luz solar pode variar, exigindo mais ou menos tempo de exposição ao sol. Vale lembrar que muitas plantas se adaptam com facilidade ao clima seco, porém, em dias quentes e sem umidade, até mesmo as mais resistentes podem sucumbir.

Umidade é essencial

Quando acontece uma carência de umidade, as plantas podem sofrer diversos males, como a diminuição do crescimento e o surgimento de doenças fúngicas. “É importante fazer observações diárias de curto período. Veja o aspecto das folhas, das flores e da terra das suas plantas”, orienta a bióloga. Assim, fica fácil identificar rapidamente os sinais de desidratação e reverter a situação o mais rápido possível.

Cuidados não servem apenas para o tempo seco

O tempo seco deve ser passageiro, já os cuidados com as suas filhas, não. Fique sempre atenta às necessidades de cada uma. Seres vivos sempre sinalizarão quando precisarem de algo a mais ou a menos. Lembre-se: cuidar das suas plantas é cuidar de você!

