7 dicas para decorar o hall de entrada com elegância (mesmo pequeno!)

O hall de entrada é o primeiro contato que você e seus convidados têm com sua casa. Mesmo que esse espaço seja pequeno, ele pode ser transformado em um ambiente acolhedor e estiloso com algumas dicas simples.

Ainda assim, esse espaço é muitas vezes negligenciado na arquitetura e no design de interiores. Mas para as arquitetas Ieda e Carina Korman, à frente do escritório Korman Arquitetos, o ambiente possui um potencial de impacto muito grande não só para convidados, mas também na influência da rotina dos moradores.

“Pensem no espaço como um cartão de visitas para quem você convida ou quem passa rapidamente na sua casa. Engana-se quem pensa que apenas apartamentos podem ter um, pois todo espaço de entrada pode ser tratado como tal”, defendem as profissionais da Korman.

A seguir, as arquitetas trazem soluções inteligentes e criativas para a decoração do hall de entrada, aproveitando ao máximo cada centímetro disponível:

1. Espaço multifuncional

Para transformar essa área de transição entre o exterior e o interior de uma morada, Carina Korman alerta sobre o bom entendimento do projeto como um todo e a área a ser explorada. “Assim como há a personalização nos demais ambientes, aqui no hall de entrada não pode ser diferente: ele também é um reflexo da personalidade e rotina de quem ali mora, sem contar que contribui significativamente para a funcionalidade e a arrumação do imóvel”, completa.

Em vez de ser apenas uma área de passagem, o hall deve ser multifuncional e incluir outras atividades como uma pequena estação de trabalho, um banco com espaço de armazenamento, ou até mesmo uma área de leitura. “O cômodo é uma extensão do ambiente que ele antecede”, revela Carina.

Além disso, móveis pequenos e multifuncionais são ideais para halls de entrada. Considere um banco estreito com espaço para armazenamento embaixo ou uma pequena estante para sapatos. Se o tamanho do cômodo permitir, um cabideiro de parede ou um ganchinho para pendurar chaves e casacos pode ser muito útil e economiza espaço no chão.

2. Mantenha a organização

Para Ieda Korman, a atribuição ‘número 1’ de um hall é oferecer condições para guardar objetos do dia a dia, como sapatos, chaves, chapéus, casacos, guarda-chuvas e até álcool em gel e máscaras descartáveis. “Uma dica é catalogar todos os elementos passíveis e assim distribuí-los”, elenca.



Utilize cestos ou caixas de armazenamento para manter itens como correspondências, chaves e outros objetos pequenos em ordem. Um hall de entrada organizado transmite uma sensação de calma e é mais convidativo.

3. Personalize com arte e acessórios

Adicionar algumas obras de arte ou acessórios pode personalizar o seu hall e torná-lo mais interessante. Quadros pequenos, fotografias emolduradas ou uma pequena galeria de arte podem adicionar personalidade ao espaço. No entanto, evite exagerar para não sobrecarregar o ambiente.

Para as arquitetas do escritório Korman, a funcionalidade deve andar de mãos dadas com a estética. Além disso, a personalização é o segredo para um hall de entrada que realmente se destaque. As escolhas das cores, texturas e elementos decorativos devem contar um pouco da história, gostos artísticos, preferências e curiosidades. Para tanto, quadros, fotografias, vasos com plantas e objetos de design são maneiras de adicionar personalidade ao hall.

Segundo as profissionais, essa personalização não só impressiona os visitantes, mas também proporciona uma sensação de pertencimento aos moradores.

4. Adicione iluminação adequada

Para tornar a chegada em casa ainda mais prazerosa, as arquitetas indicam luminárias de teto, abajures de mesa e arandelas para uma atmosfera calorosa, ainda mais quando combinados com a luz quente.

Se o espaço for pequeno e você não puder instalar luminárias embutidas, use uma luminária de teto compacta ou uma pequena arandela na parede para garantir uma iluminação aconchegante.

5. Invista no verde

Tendência crescente no design de interiores, a conexão com a natureza e o meio ambiente tem alcançado cada vez mais aqueles que recorrem a utilização de vasos, cachepots, jardineiras e jardins verticais. “Essa conexão não só melhora o bem-estar dos moradores, mas também cria uma sensação de tranquilidade assim que se chega em casa”, destacam Ieda e Carina Korman.

Em caso dos espaços pequenos, opte por plantas de interior que se adaptam bem a pouca luz, como suculentas ou samambaias. Além disso, um pequeno vaso de flores ou um arranjo verde pode alegrar o espaço sem sobrecarregá-lo.

Além das plantas, as arquitetas também recomendam optar por materiais sustentáveis, recicláveis e seguros como os móveis feitos de madeira certificada, pisos de bambu e tintas ecológicas.

6. Use cores intensas, mas com harmonia

Em espaços pequenos, cores claras e neutras ajudam a criar uma sensação de amplitude. Cores como branco, bege, cinza claro e tons pastel refletem a luz e fazem o ambiente parecer mais aberto e arejado.

Entretanto, se você quiser adicionar um pouco mais de personalidade, considere usar papéis de parede ou tintas coloridas em apenas algumas partes do ambiente, mesclando com paredes claras para garantir um respiro.

7. Aposte em tapetes para garantir elegância

Um tapete pode definir o espaço e adicionar conforto ao hall de entrada. Escolha um modelo pequeno que complemente a paleta de cores e o estilo da sua decoração. A dica é optar por materiais fáceis de limpar, pois o hall de entrada é uma área de muita circulação.

