Mesa posta: dicas de especialistas em décor para uma linda ceia de Natal

A magia da celebração de Natal é poder reunir as pessoas queridas em clima de festa, certamente. E para esse momento do ano ficar ainda mais especial, caprichar na mesa onde a ceia será servida garante uma recepção mais calorosa aos convidados, além de um clima mais aconchegante e a oportunidade de botar a criatividade para florescer na decoração.

Apesar de parecer uma tarefa simples, preparar a mesa da ceia demanda algumas atenções aos detalhes e cuidados para que os convidados se sintam à vontade. Afinal, uma mesa posta perfeita precisa ser bonita, aconchegante e também funcional.

Para ajudar nessa tarefa, convidamos duas especialistas no assunto para dar dicas, ensinar alguns truques e falar sobre tendências sobre o Natal deste ano. Confira a seguir!

Decoração de Natal pode ser criativa

Basta pensar em Natal para já se direcionar para o caminho óbvio: muito verde e vermelho. Entretanto, é sim possível fugir do comum, trazendo mais criatividade para a decoração. Mas como fazer isso sem sair tanto da temática e acabar correndo o risco de não ter uma decoração que remeta à data?

Para Kimberly Cavalli, especialista em mesa posta e curadora da Casa Valli, o essencial na hora de decorar é garantir elementos que tragam memórias através de cores, formas e até objetos. “O importante é criar uma paleta de tons que se equilibrem. Se você gosta de preto, por exemplo, por que não apostar nesse tom? Você pode investir em uma mesa sofisticada com louças pretas e contrastar com prata e dourado, além de transparências de vidro, que equilibram a composição.”

Mônica Ceballos, consultora de estilo da Onom Design, reforça ainda a possibilidade de criar decorações diversas nos dias de hoje, tendo em vista a variedade de opções de cores disponíveis no mercado. “Cada vez mais as ceias de fim de ano vêm quebrando regras. A sofisticação e mesas cheias de elementos foram perdendo a força e hoje vemos lindas composições onde menos é mais”, ressalta.

Esse desprendimento do clássico também possibilitou a inserção de gostos pessoais na hora de decorar a mesa da ceia. Quem é adepto do minimalismo ou de uma mesa mais neutra, por exemplo, já encontra mais opções. “Tem muito mais a ver com significado e personalização do que a suntuosidade que antes víamos de enormes castiçais, grandes arranjos e etc.”, completa Mônica Ceballos.

Dicas para fugir do verde e vermelho na décor natalina

Para trazer outras cores para a mesa, o importante é acertar na paleta – ou seja, os tons precisam conversar. “Planeje o momento e teste as composições com antecedência, para entender se irão harmonizar”, aponta Kimberly.

Outra dica para quem tem dificuldade em combinar elementos é escolher de dois a três tons degradês lisos. Por exemplo: diferentes tons de nude e, para contrastar, uma estampa.

De acordo com Mônica, esses tons podem ser a base para a toalha, caminho de mesa, sousplats e guardanapos. Depois é só equilibrar o restante. A transparência do acrílico combinado a outros materiais, por exemplo, traz um efeito diferenciado para a mesa, que pode ser usado em elementos como bandejas, jogos americanos e porta-copos.

Continua após a publicidade

Como fazer uma decoração de Natal clássica e elegante

Para quem faz questão e ama os elementos clássico da data, às vezes surge a dúvida de como não cair num lugar comum ou até demais. Para acertar, a dica é manter alguns elementos-chave e inovar nos acessórios e composições. “Dessa forma, você manterá as referências da data com toque de modernidade a ocasião”, Kimberly dá a dica.

Segundo a especialista em decoração, o tradicional verde e vermelho cai muito bem com elementos naturais – como fibras, tramas e folhagens –, que podem estar presentes em jogos americanos, sousplat, prendedores de guardanapo, cestos, vasos e castiçais. “Outro ponto importante é quem gosta de usar xadrez. Para não ficar over, as cores dessa estampa precisam estar alinhadas com a paleta de tons da composição”, complementa.

Uma dica da consultora Mônica Ceballos para trazer uma decoração que equilibre o clássico com o elegante, é apostar numa temática vintage. “O uso desses elementos, incluindo louças e toalhas de mesa, não só evoca as melhores lembranças do passado, mas também uma boa oportunidade de ressignificar as peças que temos em casa”, indica a especialista, referindo-se à tendências de garimpo, reuso e até upcycling.

Segundo ela, uma forma de levar o vintage para a mesa é trazer talheres antigos e copos altos de flauta. “As tradições resistem ao teste do tempo por um motivo, portanto, para aqueles que precisam de poupar dinheiro nesta época festiva, investir em cores tradicionais não terá erro”, completa.

Tendências de décor em vista

Falando e tendências de decoração, o Natal 2022 promete novidades interessantes para quem gosta de ficar de olho no que vem por aí. Segundo Kimberly Cavalli, são duas grandes tendências de mercado que prometem aparecer neste ano. “Por um lado, vemos mesas mais desconstruídas, divertidas e coloridas e, por outro, vemos mesas mais minimalistas e sofisticadas“, aponta a especialista da Casa Valli.

Sobre a tendência do “menos é mais”, Mônica Ceballos ressalta que, na decoração, ela é marcada por mesas de estilo clean, muita transparência e o verde cada vez mais presente; além de mais folhagens e menos flores.

Em contrapartida, exemplificando a tendência divertida citada por Kimberly, os tons de rosa dominaram neste Natal. “Não é surpresa que tenha entrado na lista como uma das principais tendências para 2023. Veremos tons requintados de rosa e tons pastel, peças douradas e acabamentos em pérolas”, conta Mônica.

Toalha, sousplats, lugar marcado: aos detalhes da mesa posta

Já que o segredo de uma decoração de sucesso está na atenção aos pormenores, confira dicas das especialistas para caprichar em todos os elementos da ceia:

A toalha é um elemento grande, portanto, a sugestão de Kimberly Cavalli é optar por cores clássicas e peças de alta qualidade, que sejam eternas. Já a dica de Mônica Ceballos é optar por tons lisos e neutros, principalmente nudes ou terrosos;

Os sousplats, jogos americanos e caminhos de mesa são ótimos para trazer refinamento e aconchego. Guardanapos, argolas e descanso de talheres trazem a sensação de cuidado;

As alturas e texturas na mesa posta trazem movimento e geram volume. A dica é investir em peças com alturas diferentes, não somente em taças, como também em pratos de bolos, vasos, velas e até flores ou folhagens. Para criar movimento na mesa, aposte em boleiras, bandejas, cachepôs, castiçais e vasos. “Atenção para o equilíbrio e prefira vidros, cristais e acrílicos transparentes para não carregar”, alerta a especialista da Onom Design;

Sobre os arranjos de mesa, a especialista da Casa Valli afirma que os menos tradicionais estão em alta, com cores alternativas e divertidas. “Outra grande aposta são arranjos mais minimalistas, mas que com uma composição elegante trazem a sofisticação ideal para o Natal.”;

Marcar os assentos de cada convidado também é importante. A dica de Kimberly é anotar o nome das pessoas junto aos guardanapos com algum elemento da mesa, ou até com um cartão escrito à mão ao lado da taça de cada convidado.

Para receber de um jeito especial, Mônica dá a ideia de criar uma guirlanda de alecrim para enfeitar a mesa e trazer uma pinha como marcador de cada lugar.

Por fim, mais do que regras ou tendências, o essencial é criar um ambiente aconchegante para a celebração com pessoas queridas e sentir-se à vontade e acolhido. “Adoro trazer personalização ao momento, para que cada convidado se sinta especial. Seja numa mensagem, composição da mesa ou alguma lembrança para levar. Esse momento merece cuidado, para que se torne uma experiência memorável aos convidados”, ressalta Kimberly Cavalli.