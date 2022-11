Decoração de Natal: 10 ideias selecionadas a dedo para a sua casa!

O Natal está batendo à porta, e a busca por referências para a decoração mais aguardada do ano é alta. Mas no meio de tantas ideias, fica difícil escolher as mais bacanas para colocar em prática. Para ajudar, separamos dez inspirações encantadoras do Pinterest para você levar direto para o seu lar. Vamos nessa?

Decoração de Natal Colorida

Que tal inovar no Natal 2022 e apostar na decoração colorida? A ideia é investir em elementos natalinos, como velas, castiçais e bolas em diferentes cores. A vantagem é que, ao final das festas, os itens podem ser distribuídos e utilizados o ano todo.

Decoração de Natal com frutas secas e pinhas

Um processo DIY para deixar o seu Natal ainda mais aconchegante. Esse varal de frutas secas e pinhas pode ser instalado naquela porta que fica bem no meio do caminho do seu décor. Detalhe encantador!

Quarto de Natal

Decoração de Natal no quarto, sim, senhor! Aqui vamos de pequenos itens que fazem toda a diferença: manta e almofadas temáticas. E a dica extra é a miniárvore que pode acompanhar a bandeja [em qualquer local da casa].

Estação de café

Decoração de Natal simples é a busca? Pois temos, também! Aqui, o cantinho de café ganhou um quadro de Natal decorado e um vasinho com frutos vermelhos. Fácil e impactante.

Muitas pequenas árvores

Mais uma ideia de decoração colorida de Natal. As pequenas árvores foram agrupadas e ainda ganharam dois colares de bolinhas. O aparador ficou festivo e encantador.

Soldadinho de chumbo

Típico personagem natalino, o soldadinho de chumbo pode substituir o Papai Noel em um cantinho do décor. Foge do comum, mas sem deixar de lado o espírito tradicional do Natal.

Guirlanda de frutas secas

Mais uma ideia com frutas secas, dessa vez para a guirlanda de Natal. Aqui, o item ganhou ares tropicais, bem a cara do Brasil. Curtiu?

Arranjo natalino

Eucaliptos e frutinhos vermelhos fazem o arranjo de Natal perfeito! O bacana é que, conforme as folhinhas secam, elas ficam ainda mais aromáticas.

Calendário do advento

Vamos começar a contagem regressiva? A partir de 1 de dezembro, vale pensar em pequenos mimos ou recadinhos para deixar as crianças entretidas e preenchidas com o espírito natalino.

Árvore da Natal na mesa posta

Chegou o grande dia e é hora de montar a mesa de Natal. Aproveite a tábua de frios para criar uma árvore deliciosa. Boas festas!