Passo a passo: 3 enfeites de árvore de Natal minimalistas e elegantes

Que tal enfeitar a casa de maneira elegante, e ainda economizar com isso? Para você que gosta de por a mão na massa, separamos 3 passo a passos de enfeites de Natal minimalistas que são perfeitos para decorar a árvore, e ainda vão render bons minutos de diversão!

Bola de Natal colmeia

Materiais:

Cola bastão ou similar;

Barbante;

Papel sulfite;

Régua;

Tesoura;

Papel manteiga da cor de sua preferência.

Passo a passo (vídeo após a descrição):

Desenhe um círculo na sua folha sulfite. Com a ajuda da régua, divida em 6 partes iguais. Recorte os quadrados em tamanho similar ao da bola, deixando sobra, e cole um sobre o sulfite. Passe a cola em metade das linhas, sempre pulando uma, e cole mais um quadrado. Repita, mas desta vez aplicando a cola nas linhas que não utilizou da última vez. Repita até ter uma boa espessura (cerca de 12 camadas). Corte sua bola ao meio e posicione novamente sobre a guia. Aplique a cola entre as linhas e cole uma metade na outra. Abra a sua bola, cole o barbante no centro e cole os dois lados. Abaixo, você vê todo o passo a passo em detalhes:

Estrela de Natal de barbante

Materiais:

Barbante;

Cola;

Pedaço de madeira;

Pregos e martelo;

Glitter;

Tesoura;

Estrela desenhada em sulfite para servir de guia.

Passo a passo (vídeo após a descrição):

Prenda a sua estrela no pedaço de madeira e fixe os pregos nas pontas. Mergulhe o barbante em cola e comece a traçar a estrela passando o barbante pelos pregos. Repita até ter a espessura desejada. Aguarde secar e tire a sua estrela do molde. Mergulhe novamente barbante na cola e vá enrolando livremente ao redor da sua estrela. Finalize com glitter e, se desejar, fixe um barbante na ponta para pendurar. Abaixo você assiste ao passo a passo em detalhes:

Estrela de dobradura

Materiais:

Papel sulfite ou para dobradura nas cores que desejar;

Tesoura;

Barbante;

Cola.

Passo a passo (vídeo após a descrição):

Corte um retângulo com cerca de 12 cm de comprimento e 6 de largura. Dobre ao meio. Vire e dobre a ponta inferior direita a 2 cm de distância da ponta superior esquerda. Vire novamente e dobre ao meio. Corte na diagonal como na imagem acima ou no vídeo abaixo. Abra a sua estrela. Passe os dedos pelas dobras principais da sua estrela para que fiquem mais fortes. Finalize como desejar (é possível pintar, aplicar glitter, ou apenas colar o barbante na parte de trás para pendurar). Abaixo você confere os detalhes em vídeo.