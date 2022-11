Como escolher o presente de natal ideal para cada signo

Com o Natal se aproximando, todos começam a ter dúvidas sobre como presentear as pessoas que amamos da melhor forma. Mas temos uma boa notícia: através da astrologia, é possível escolher os melhores presentes de acordo com cada signo. Por exemplo: virginianos são conhecidos por serem extremamente organizados e metódicos. Levando isso em consideração, nada mais justo do que agradá-los com planners, agendas e organizers.

No caso dos taurinos, que adoram luxo e conforto, experiências gastronômicas diferenciadas podem ser muito bem-vindas. A lista de possibilidades quando levamos em consideração os doze signos do zodíaco é gigantesca. A seguir, a astróloga Lyziane Menezes nos ajuda a escolher os melhores presentes de acordo com cada um deles. Confira:

Áries

Lyziane explica que, por Áries ser um signo de fogo e liderança, é importante que os presentes representem essa energia. “Aposte em ingressos para shows, partidas de esporte e espetáculos diferentes. Ou então, faça uma viagem inesperada para um lugar que o ariano nunca tenha ido”, aconselha. Agora, caso você queira dar objetos, busque comprar artefatos relacionados à esportes de modo geral: “Tênis, relógios de corrida com marcadores e equipamentos nesta linha atendem o espírito aventureiro deste signo”, revela.

Touro

Por gostarem de conforto e segurança, os taurinos preferem presentes que tenham um toque mais sofisticado. A astróloga exemplifica: “Se quisermos dar algo para a casa de Touro, é legal que seja um objeto de decoração especial, não um item banal. Deve haver um valor artístico ou um design diferenciado”, pontua.

Tapetes, almofadas e outros produtos que deixem a casa deles mais aconchegante também são muito bem-vindos. E claro, é impossível deixar de citar o quanto os taurinos apreciam boas comidas e bebidas — especialmente vinhos.

“Se quiser apostar em uma experiência gastronômica, opte pelo local mais sofisticado. Até mesmo doces como chocolates não podem ser comuns para este signo. Tem que haver um sabor diferente, ser produzido de forma alternativa e possuir um valor estético. Não vamos esquecer que aparência é tudo para Touro”, aponta.

Gêmeos

Geminianos são pessoas que gostam de se relacionar, estudar e adquirir novas experiências. Portanto, questões relacionadas a conhecimentos são bastante úteis aqui. “Pode ser livros, aparelhos como o ‘Kindle’, assinaturas de serviços de streaming ou até mesmo um curso que esteja em sintonia com os seus desejos. Caso decida presentear com viagens, evite destinos muito calmos e isolados, pois Gêmeos precisa de um lugar com conectividade”, relembra Lyziane.

Câncer

Não tenha dúvidas: cancerianos adoram presentes com valor sentimental. “Aqui vale a ideia de objetos feitos à mão, que tenham um belo significado. Pode ser uma vela artesanal ou até mesmo um objeto que desperte boas memórias deste signo. Câncer adora se apegar às lembranças”, explica. Caso tenha feito alguma viagem com a pessoa, não hesite em revelar as fotos ou até mesmo presenteá-la com um álbum de fotografias.

Jantares são mais interessantes para os cancerianos, pois este é um signo regido pela Lua. Porém, dê preferência a locais mais silenciosos e calmos. “Há também a opção de escolher bijuterias: neste caso, aposte nas pérolas, já que elas possuem conexão com a energia lunar. Experiências próximas das águas, como praias, rios, lagos e cachoeiras costumam dar bastante certo com estes indivíduos.”

Leão

Por pertencer ao elemento fogo, os leoninos dão preferência a tudo que é exclusivo e personalizado: “Para Leão, saber que você gastou tempo pensando neles é mais importante do que o próprio presente”, revela a astróloga.

Caso decida ir pelo caminho das experiências, priorize viagens que escapem da banalidade. “Um exemplo: leve Leão para conhecer um resort que acabou de abrir a primeira temporada. Ou então, lhe dê um curso que quase ninguém fez. Se não for algo nessa linha, o leonino vai achar corriqueiro e sem graça”, esclarece.

Se estiver planejando comprar jóias, escolha algo que contenha rubi, já que esta pedra é a que mais fortalece a energia leonina. “Se não tiver a opção da joia, não há problemas em comprar uma bijuteria. Mas jamais presenteie uma leonina com roupas: elas gostam de escolher e definir seus estilos sozinhas”, avisa.

Virgem

Por gostarem de praticidade, ordem e tornar a vida mais simples, os virginianos amam receber planners, organizers, agendas e itens de escritório. Roupas de qualidade que ajudem a tornar o dia a dia mais prático também são bem-vindas.

“Virgem ama ferramentas. Se você sabe qual é o hobbie dele, associe uma máquina àquilo. Ou seja: se o virginiano gosta de pintar, lhe dê uma tela ou um pincel diferenciado. Esse tipo de coisa é fantástica para o signo, pois eles gostam de atribuir utilidade ao presente. Se for pra dar algo aleatório, melhor nem tentar”, alerta.

Libra

Librianos amam receber presentes: “Tudo que os deixem mais bonitos, cheirosos e arrumados possui um grande apelo. Mergulhe nos acessórios: meias diferentes, anéis, pulseiras, correntes, bolsas, carteiras e cintos. Se o objeto ajudar Libra a se sentir ainda mais confiante, o sucesso está garantido. Experiências em grupo — como shows e peças de teatro — também costumam dar certo”, diz.

Escorpião

Para Escorpião, o mais importante é você demonstrar que se dedicou muito para encontrar aquele presente. Além disso, os escorpianos possuem uma energia mística que lhes dá afinidade com a espiritualidade. “Velas, incensos, porta-incensos e cristais são sucesso. Este também é um signo que adora colecionar. Portanto, box de livros, filmes e séries os agradam”, clarifica.

Sagitário

Sagitarianos são aventureiros natos: gostam de explorar a vida e viajar para todos os locais possíveis. Portanto, tudo que se encaixe neste espírito livre e radical costuma dar certo: “Malas, roupas de trekking, botas e todos os tipos de equipamentos nutrem a alma de Sagitário. Caso queira apostar em uma viagem, escolha destinos fora do comum”, reitera.

Capricórnio

Capricornianos são sofisticados. Portanto, não dê um presente que seja espalhafatoso demais. “A melhor opção é ser elegante e discreto. Se quiser dar algo para usar no trabalho, tem que seguir um conjuntinho de regras. Recomendo capas para tablets, bolsas para notebook ou até mesmo uma agenda com capa de couro. Se estiver relacionado ao profissional, eles adoram”, afirma.

Aquário

Aquário é um signo apaixonado por tecnologias. Por isso, aposte em videogames, smartphones, computadores e tablets. Tudo o que vai deixar a vida deles mais prática é aconselhável, seja um equipamento diferente para abrir um vinho ou algo do gênero.

“Eles também adoram aromas, mas não àqueles intensos. Nem preciso dizer que os aquarianos são apaixonados por difusores. importante: não os presenteia com viagens, pois eles não abrem mão de escolher para onde vão.”

Peixes

Por fim, Peixes tem uma conexão profunda com presentes que tenham significado. Lyziane exemplifica: “Se você for lá e comprar uma gargantilha com a pedra que representa o signo deles, o sucesso é garantido. Ou então, mande fazer uma caneca com uma mensagem personalizada. Eles adoram esse tipo de coisa”, revela.

De forma geral, Menezes garante que este é o signo mais fácil de presentear, pois eles amam receber. Ítens relacionados ao banho também são bem-vindos, como cremes hidratantes, loções pós-barba e kits de sabonetes. “Piscianos aproveitam ao máximo esse momento de se autocuidar”, conclui.