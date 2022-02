Deslumbrantes, luxuosos e com uma arquitetura de tirar o fôlego. Essas são as características de algumas das moradias de maior valor monetário à venda na cidade de São Paulo. Numa metrópole onde os preços imobiliários já são normalmente elevados, falar dos imóveis mais caros é falar de espaços exclusivos e cheios de particularidades.

Mas o que justifica os preços que chegam até a 70 milhões de reais? Além de localizações em bairros privilegiados, outras características desses casarões também os destacam. No top 10, tem desde mansão em meio à natureza – com icônicas intervenções de Burle Marx e Oscar Niemeyer – até residência de 2.215 metros quadrados.

A seguir, você confere quais são os 10 imóveis à venda mais caros de São Paulo:

1) Casa Ruy Ohtake – Cidade Jardim – R$ 70 milhões

Icônica e considerada um ponto de referência na cidade para os amantes de arquitetura, A Casa Ruy Ohtake apresenta amplos jardins e design repleto de curvas – sua arquitetura modernista fascina pela extravagância. A construção conta com um terreno de 8 mil metros quadrados de área útil e possui um paisagismo assinado por Burle Marx e esculturas de Oscar Niemeyer.

2) Cobertura no Parque Cidade Jardim – R$ 69.9 milhões

O apartamento localizado no Parque Cidade Jardim possui sete dormitórios e 14 vagas de garagem. Ao longo de seus 2.215 metros quadrados de área total, a cobertura tem sala de jantar, sala de almoço, uma cozinha espaçosa e adega. A área íntima conta com sete suítes, sendo que a suíte principal tem banheira, sala de massagem, estação de cabeleireiro/maquiagem, saleta e closet. A propriedade conta ainda com estúdio de música, salão de jogos, family room, sala de cinema e área de cobertura com churrasqueira, lounge e vista da cidade.

3) Residência no Jardim Europa – R$ 69.8 milhões

Com 1.209 metros quadrados de área útil, a residência de estilo neoclássico possui quatro dormitórios e 16 vagas. Um de seus diferenciais é a disposição de tecnologias inovadoras que controlam o Ph da água e purificam a qualidade do ar, evitando a proliferação de vírus e bactérias.



4) Cobertura Cidade Jardim – R$ 59.9 milhões

A cobertura conta com vista para a cidade de São Paulo e possui 1.300 metros quadrados de área útil. A residência dispõe de elevador, persianas automatizadas e ar-condicionado em todo apartamento, além disso, tem projeto de iluminação e som ambiente em toda a ala social. Tem ainda piso em mármore, varanda, home office, home theater, sala de jantar separada, lavabo, sala de almoço, cozinha e ampla ala de funcionários. Na ala íntima, são quatro suítes, sendo a master com banheiros em mármore. Por fim, a área externa conta com sauna úmida e seca, hidromassagem e espaço de estar, além de ala privativa com piscina e ducha. São 10 vagas de garagem.

5) Garden Duplex – Vila Nova Conceição – R$ 50 milhões

Ao longo dos 1.330 metros quadrados de área útil desse garden duplex, estão distribuídos cinco dormitórios e 12 vagas na garagem. O imóvel conta com piscina privativa, raia, jacuzzi aquecida, living para vários ambientes, paredes revestidas em carvalho americano e cobre azinhavrado. Além disso, tem um hall social que remete a uma galeria de arte.

6) Cobertura Itaim Bibi – R$ 42.6 milhões

De estilo contemporâneo, a cobertura duplex conta com 900 metros quadrados de área útil e quatro dormitórios. O design de interiores assinado pela arquiteta Fernanda Marques e dispõe de muita iluminação natural.

7) Mansão Parque Ibirapuera – R$ 40 milhões

Com uma área total de mil metros quadrados, o apartamento possui uma vista privilegiada para o parque do Ibirapuera (e para o Obelisco) e além disso, conta com cinco dormitórios e sete vagas de garagem. A construção tem living com pé direito duplo, espaço gourmet, piscina aquecida, sauna, suítes e mais.

8) Apartamento Icônico de São Paulo – R$ 40 milhões

Com apenas 16 unidades no edifício, esse exclusivo apartamento conta com 750 metros quadrados de área útil, quatro dormitórios e vista para o Parque do Povo e Jockey Club. Os apartamentos têm projeto inteligente, com total flexibilidade para qualquer alteração na planta, devido à disposição dos pilares estruturais localizados nas extremidades e no centro do apartamento, dando amplitude e possibilidades de personalização.

9) Cobertura Vila Nova Conceição – R$ 32 milhões

Localizado em um dos prédios mais icônicos de São Paulo, na charmosa Praça Pereira Coutinho, a cobertura possui 822 metros quadrados de área útil, quatro dormitórios e dez vagas de garagem. Tem ainda área de lazer com churrasqueira, piscina aquecida, teto retrátil e sauna seca.

10) Arquitetura Italiana – Itaim Bibi – R$ 25.8 milhões

Desenhado na Itália, o projeto de luxo foi desenvolvido pelo engenheiro Paolo Pininfarina e conta com um design arrojado e imponente. O apartamento conta com cinco dormitórios, seis vagas disponíveis e 570 metros quadrados de área útil.