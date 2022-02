Cozinhas americanas: veja 9 ambientes de diversos estilos

Como decorar uma cozinha americana? Esse é um desafio que muitos profissionais da arquitetura e do design de interiores precisam enfrentar. Afinal, por estar integrada, a cozinha americana é um dos espaços que exige mais funcionalidades em uma casa sem poder deixar de lado a beleza e harmonia.

Quando pensamos em um projeto de cozinha americana, usar o espaço da parede, incorporar uma ilha central, prateleiras… Tudo é válido! Mas é necessário saber harmonizar muito bem, para o ambiente não ficar carregado de itens a mostra.

Selecionamos diversos ambientes com cozinhas integradas que aliam beleza e elegância, e, de quebra, ainda permitem uma boa circulação dos moradores no espaço. Aprecie as ideias dos arquitetos e designer de interiores criaram para fazer da cozinha o verdadeiro coração da casa!

Cozinha Original Deca, por Marcela Pretti e Rosana Rampazzo – CASACOR Espírito Santo.

Cozinha Gourmet, por Lucivânia Castro – Janelas CASACOR Tocantins.