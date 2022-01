5 dicas para escolher a luminária ideal

Ao decorar um ambiente a escolha das luminárias precisa ser certeira. Pois além de iluminar de forma correta elas também dão o toque final que determina a estética do espaço. Nesse momento, várias dúvidas podem surgir sobre qual formato ideal, o local correto, e o tamanho adequado para compor a decoração. Abaixo listamos algumas dicas.

1. Defina a função da peça

O primeiro passo para acertar na escolha da luminária é definir sua função. As possibilidades são múltiplas, desde peças para leitura até verdadeiras esculturas sobre a mesa de jantar. A função da luminária é fundamental.

No Refúgio do Palácio, projeto de Ana Livia Werdiny e Janaína Pacheco para a CASACOR Minas Gerais 2021, a peça tem a função de iluminar de forma acolhedora e ainda oferecer luz para leitura.

2. Escolha o local ideal

Depois de entender qual a função, defina o local adequado para a luminária. Além das opções clássicas como sobre a mesa de jantar, aparadores, no living, etc. Observe durante o dia quais regiões recebem mais luz natural e depois a noite quais são as áreas que merecem ser iluminadas. Posicione a peça de acordo com as necessidades direcionando a peça às áreas mais escuras

Nesse ambiente da CASACOR Minas 2021 criado por Juliana Vasconcelos a proposta foi destacar um elemento escultural, o pendente elaborado por Adriana Yazbek, sobre a mesa de jantar. A peça além de iluminar dá o tom minimalista ao espaço.

3. Pense no objetivo da peça

Se o seu desejo é decorar o espaço, escolha peças marcantes, assinadas e repletas de personalidade. Se a proposta é apenas iluminar, opte por peças embutidas que podem iluminar o espaço de forma prática. No entanto, por exemplo nas salas, as peças embutidas no forro podem ser pensadas de forma lúdica. Com o exemplo do ambiente de Gustavo Martins na CASACOR São Paulo a luz surge indiretamente dentro do forro de madeira.

4. Vale lembrar das tendências

Como não poderia deixar de ser, as luminárias também seguem as tendências de decoração. As maxi peças, os pendentes leves, de palha, fibra natural e muitas também em formato de glóbulos estão em alta. Observe a ambientação de Tufi Mousse para a CASACOR Santa Catarina. Na sala de Jantar da Casa dos Pássaros a luminária de teto é a protagonista.

5. Crie composições na decoração

Por último e não menos importante, como já abordamos, as luminárias são também ótimas opções de decoração. Elas podem ser posicionadas juntas e combinar diferentes tamanhos e formatos. Essas belas belas composições podem se tornar o centro das atenções do espaço.