Guirlandas de Natal feitas em casa estão em alta; aprenda a fazer a sua

Feita com frutas, galhos, flores ou a clássica com ramos de pinheiro entrelaçados, a guirlanda é um símbolo de Natal que não pode faltar na decoração. O adorno vem desde os tempos antigos, já que o uso da guirlanda refere-se à Roma Antiga, pois para os romanos oferecer um ramo de planta significa um voto à saúde, proporcionando o costume de enrolar os ramos em uma coroa.

Bela no visual e também em seu significado, a guirlanda proporciona não só uma decoração mais especial, como também uma oportunidade de se aventurar no “faça você mesmo”. Em vez de comprar uma pronta este ano, que tal fazer a sua própria guirlanda?

Separamos inspirações de guirlandas dos mais diversos estilos – das clássicas à moderninhas – para enfeitar a casa e se divertir. Confira:

GUIRLANDA DE ROLHAS

Para quem guarda as rolhas dos vinhos consumidos, o Natal pode ser um ótimo momento para colocá-las em uso. Basta aplicar cola quente na parte de trás de cada rolha e aplicá-las em uma coroa de espuma de forma aleatória (reserve as rolhas mais bonitas ou especiais para a parte da frente da guirlanda). Para dar um acabamento mais natalino, basta inserir raminhos e enfeites em todo o entorno.

GUIRLANDA DE SINOS

Para fazer esta guirlanda, basta enrolar ramos de oliveira com arame floral até obter uma grinalda comprida e juntar as duas pontas. Em seguida, é só pendurar alguns sinos bonitos, que não precisam necessariamente ser de modelos iguais.

Continua após a publicidade

GUIRLANDA ASSIMÉTRICA

O truque dessa montagem está em criar três pequenos arranjos antes de tudo. Para conseguir o efeito assimétrico, faça arranjos com folhagens de forma assimétrica, misturando folhagens longas e curtas, bem como uma variedade de cores.

Só depois que os arranjos estiverem prontos e presos com um barbantes, encaixe-os no arame já em formato de guirlanda, prendendo bem cada arranjo com pequenos arames. Durante o processo, segure a coroa para ter uma noção de como as folhas mais compridas cairão. Se necessário, adicione folhagens extras para dar mais volume e caimento.

MINIGUIRLANDA

Para fazer essa versão fofa da guirlanda, é preciso ter em mãos minigalhos de pinheiro (que podem ser substituídos por escovinhas de limpeza na cor verde), pequenos laços vermelhos, azevinho ou outros raminhos de Natal e aros de metal pequenos. Depois, é só enrolar os minigalhos em volta dos aros, assim como os raminhos. Por fim, basta colar o laço com cola quente e amarrar um barbante para que as guirlandas possam ser penduradas. Elas podem ser colocadas nas maçanetas das portas.

O que você precisa saber sobre gravidez em tempos de pandemia