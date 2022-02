Designer italiano assina coleção de porcelanas para marca brasileira

Com um traço lúdico e que desperta curiosidades, o designer multitalentoso Matteo Cibic desembarca no Brasil para lançar sua coleção feita especialmente para a marca Casa Bonita. O profissional, homenageado no BOOMSPDESIGN 2021, tem no DNA o caráter criativo de seu trabalho: é sobrinho do renomado arquiteto italiano Aldo Cibic, um dos criadores do Movimento Memphis.

Chamada de Paradiso Dreams, a coleção de porcelanas exibe figuras intrigantes. Matteo usa o antropomorfismo para ilustrar suas peças, que são itens comuns à decoração ou ao dia a dia de uma casa, mas que ganham outro status sob seu olhar.

“Objetos são como pessoas, têm alma, cor, espírito”, diz o designer, que equilibra beleza e funcionalidade, os processos artesanal e industrial, e tem criações espalhadas pelo mundo, como no Centré Pompidou, em Paris, no Museum of Glass, em Shanghai, e na Triennale Design, em Milão. Entre as peças lançadas estão vasos, moringas, caixas e pratos de porcelana.

A coleção de Matteo em terras brasileiras faz parte da nova empreitada do curador Beto Cocenza, idealizador do BOOMSPDESIGN, um dos principais eventos de design de São Paulo.

Este ano ele lança sua marca, a BOOMSP para a Casa Bonita, uma tradicional empresa atacadista de decoração com atuação no Brasil e exterior. Além do trabalho do designer italiano, a marca de Beto inclui as criações do paulista Enzo Sobocinski e do baiano Vinícius Cabral, que serão apresentadas na feira ABUP, entre os dias 5 e 8 de fevereiro.

“Unir designers de diferentes origens, como Enzo, Matteo e Vinícius, mas cada um com uma camada distinta, porém intensa, de criatividade é uma das propostas da BOOMSP ao apresentar estes nomes para o público da ABUP. É dar uma maior dimensão e valorizar ao mesmo tempo o design produzido em pequena escala e mais autoral, seja brasileiro, seja internacional”, diz Cocenza, diretor criativo da BOOMSP.