Designer mineira cria objetos de decoração multifuncionais

Inquieta que só, a designer mineira Ingrid Peixoto adora mudar as coisas de lugar em sua casa, dando sempre preferência a peças de decoração versáteis e mutáveis. Assim, ela levou esse hábito como inspiração para seu trabalho como designer de objetos.

A busca pela antimonotomia é algo presente em suas criações — como nos centros de mesa de sua coleção Sólidos, que são compostos por peças que se encaixam e se desfragmentam, multiplicando as funcionalidades, importância essa que também atribui às luminárias que desenha.

A recém-lançada linha Araxá também exibe versatilidade. As peças podem ser usadas como vaso solitário ou castiçal. O desenho tem uma inspiração poética e fazem referência à obra de Manuel Bandeira.

O processo criativo da designer tem o propósito de despertar a emoção por meio de produtos que agregam processos que vão do artesanal ao industrial. Formada pela Universidade FUMEC em 2005 como designer industrial, Ingrid traz traços contemporâneos e linhas sofisticadas no desenvolvimento de mobiliário, luminárias e itens de decoração utilizando diversos materiais, como pedra sabão e metal.

Ao longo dos 15 anos de experiência, Ingrid criou produtos para empresas como a Interpam e Líder Interiores, participou de mostras como CASACOR Minas, CASACOR Rio de Janeiro, CASACOR Rio Grande do Sul, Mostra Artefacto, entre outras. Além disso, a designer recebeu diversos prêmios e foi finalista em tantos outros, entre eles Prêmio Museu da Casa Brasileira, Minas Design, Bienal Nacional do Design, Abilux, IF Design Award, entre outros.

Suas habilidades criativas, herdadas do pai desenhista industrial autodidata e ligadas às vívidas memórias de sua criação no chão de fábrica, somam-se à sua expertise nos processos produtivos e fazem de Ingrid uma das designers da nova geração mais versáteis no cenário nacional.