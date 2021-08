Cerâmica artesanal: conheça o trabalho de 5 estúdios

O toque artesanal nunca esteve tão em alta na decoração. Isso porque a estética handmade remete às memórias afetivas, traz personalidade ao ambiente e ainda é capaz de deixar tudo mais aconchegante. Além dos têxteis e peças de fibra natural, a cerâmica feita à mão também figura entre os itens queridinhos de quem quer deixar a casa mais charmosa.

Por isso, selecionamos aqui cinco estúdios de estilos diferentes, mas que produzem lindos objetos de cerâmica artesanal — tanto para a mesa posta quanto para decoração. E todos eles vendem pela internet. Confira!

O Ateliê de Cerâmica

Com uma paleta de cores que vai de verdes intensos a elegantes tons neutros, o catálogo do Ateliê de Cerâmica inclui pratos, travessas, copos e outros utensílios com um toque escultórico. O ateliê é o refúgio criativo para uma família que sempre esteve imersa em arte. A designer e fundadora do espaço Flávia Soares conta que criou seus dois filhos em um microcosmo verde cravado no centro urbano, ensinando a importância do olhar atento e da liberdade para criar.

Assim, hoje os três ceramistas (com formações em arquitetura, design e letras) se dedicam a uma produção autoral e com mão na massa. Eles não se limitam entre utilitários ou peças escultóricas, mas defendem que os objetos do cotidiano são fonte inesgotável de inspiração e novas histórias. Pura inspiração!

Lavanda

Tons pastel e formas delicadas são a marca registrada da Lavanda, marca de cerâmicas artesanais de Laryssa Araujo. A ceramista conta que no seu ateliê não se busca a padronização. “Celebramos as nuances de tons e as variantes provocadas pela queima. Cada peça é única e não se repete, tem seu próprio significado, textura e seu jeito de dizer: tira um tempo, agora você só precisa existir”, diz.

Entre as peças mais queridas do catálogo está a cafeteira Lavanda, disponível em diversas cores e que convida a uma pausa enquanto você espera o café passar pelo coador.

Iaiá Estúdio

As peças brancas com estampas azuis do Iaiá Estúdio encantam pela delicadeza e o visual despretensioso. Comandado por Laura Loscalzo, o estúdio de cerâmica artesanal nasceu em 2016 e tem como essência transformar objetos do cotidiano em peças afetivas. “Servir de forma cool e divertida é a ideia. Assim, xícaras, bowls, pratos, e outros utilitários ganham vida e personalidades por serem modelados e pintados à mão, um a um”, explica Laura.



A ceramista define que suas criações “são artigos perfeitamente imperfeitos, que remetem a sensações de conforto, cuidado e amor”. Além disso, as peças são versáteis e fáceis de serem combinadas entre si, possibilitando compor diferentes conjuntos. Práticas e resistentes, elas podem ir ao forno, micro-ondas e máquina de lavar louças.

Estúdio Boitatá

O Estúdio Boitatá foi inaugurado em 2014, em Campo Largo, Paraná, pelo casal Daniélle Carazzai e Rodrigo Ramirez. “Escolhemos a morada rural e as artes como projeto de vida. Juntos compartilhamos nossos saberes e inspirações”, conta Daniélle.

Assim, a cerâmica artesanal é a plataforma pela qual eles se expressam. “Passeamos pelo modernismo com viés minimalista e forte influência da natureza. Trabalhamos com as mãos e acreditamos que a energia ancestral dessa prática faz de cada peça uma narrativa única”, explica Rodrigo. Ao passear pelo catálogo do estúdio, você vai se deparar com peças de cores e formas orgânicas e muito expressivas, a exemplo do incensário minimalista e dos copinhos com colheres acima.

LuLi Ateliê

A LuLi Ateliê tem uma proposta simples que é fazer do uso dos objetos do cotidiano uma experiência de conexão. O resultado são peças feitas em trabalho manual com desenhos que remetem às formas da natureza, assim como as cores que as revestem. Uma novidade é que a coleção inspirada na obra de Burle Marx (acima) foi selecionada para ser exposta no Fuorisalone, durante a Semana de Design de Milão este ano.

A marca tem como características o cuidado com a forma e os materiais que utiliza. Os esmaltes, por exemplo, são elaborados pelas profissionais que comandam o ateliê, com o apoio de uma consultoria externa especializada. As peças vão ao forno de alta temperatura, garantindo resistência e durabilidade.