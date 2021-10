7 espaços da CASACOR São Paulo SP 2021 discutem as tendências do morar

A Casa Original, tema da mostra da CASACOR São Paulo em 2021, promove uma série de reflexões, sobretudo pelo evidente desejo de retorno às origens, de buscar na ancestralidade e na simplicidade o necessário equilíbrio entre o passado e o futuro.

Assim, sete ambientes da CASACOR São Paulo 2021 discutem através do mobiliário, cores e design essas novas tendências do morar. Confira!

Quarto do Bebê, por Fernanda Rubatino

Com uma paleta de cores variando entre tons de verde, branco e madeira, o projeto do quarto do bebê priorizou mobiliários que acompanhassem a criança nas diversas etapas de crescimento, e que ao mesmo tempo trouxessem a leveza e o aconchego da infância em Minas Gerais, terra natal da arquiteta.

Hall e Escadaria, por Flávia Cardim

Com uma pegada mais maximalista, inspirada em lendas do design como Dorothy Draper, Billy Baldwin, Sister Parish e Jean Michel Frank, o espaço se destaca por suas cores e texturas que, na visão da profissional, fazem reviver sensações acolhimento com uma linguagem imersa no décor marcante dos anos 70.

Quarto Noah, por Gregory Copello

O arquiteto aposta no slow living como princípio de moradia para o seu ambiente. Segundo o profissional, a inspiração se deu por meio de um conceito que traduz a tranquilidade, o conforto e o descanso, acima de tudo.

O uso de tons terrosos e elementos naturais, que fazem do quarto um espaço contemporâneo rústico, tem a função de proporcionar uma conexão com a essência, auxiliando assim na indução ao equilíbrio e à consciência.

Hall Abluo, por Kika Tiengo

Inspirada no espírito de rebeldia e liberdade de Ettore Sottsass, criador do Memphis Group – movimento divisor de águas do design e da arquitetura dos anos 80 –, o espaço antecipa um frenesi pela valorização da liberdade e das emoções, principalmente do afeto.

Tons terrosos e verdes transmitem a sensação de acolhimento e aconchego.

Social House, por Léo Shehtman

Um loft de 125m² construído para as novas necessidades e as novas maneiras de habitar. Aspectos como a necessidade profissional e social da produção de conteúdo, o comunicar digital e a polivalência dos espaços foram determinantes para a concepção do projeto.

A principal ideia do espaço é a integração e a flexibilização da casa também como um ambiente de negócios, onde é possível conciliar diferentes usos e ainda, a de um espaço criativo para as novas formas de trabalho e de vivência.

Livraria, por Luciana Paraiso e Luisa Pernet

As memórias afetivas e as vivências familiares contextualizam o ambiente contemporâneo que, ao mesmo tempo que traz certa simplicidade, é aconchegante e funcional. Suas cores em tons terrosos e off white e o projeto luminotécnico diferenciado garantem essas características.

Além disso, o projeto foi inteiramente pensado para ser um espaço que pudesse servir tanto como uma livraria comercial, como um espaço de leitura e relaxamento que também se encaixa perfeitamente em um ambiente residencial.

Casa Égide, por Studio Ro+Ca

É uma vivenda bem pensada para que o habitante se reconecte em um espaço aconchegante! Feito para se viver com tempo, aproveitar a família, preparar sua própria refeição e desfrutar o jardim.

O próprio formato da casa, em U, traz a ideia de que está se protegendo do exterior. O jardim principal é um pátio interno e toda a casa se volta para ele, onde se destaca uma árvore que, por si só, carrega muitos significados: a simbologia da conexão com a natureza e com as nossas raízes, a vida que se renova e se adapta às intempéries de cada ciclo.

