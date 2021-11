Calu Fontes celebra 20 anos de carreira com livro de obras inéditas

É possível que você já tenha se deparado com o traço da artista paulistana Calu Fontes, porém, baiana de família, corpo e alma. Ao longo de seus 20 anos de carreira, ela criou muita coisa em seu próprio ateliê e também firmou parcerias com grandes marcas, como a Tok & Stok, por exemplo. Além disso, seu traço cheio de detalhes e poesia é inconfundível.

Filha de Iemanjá e Oxum, Calu é conhecida por estampar objetos com azul, sereias, anêmonas e peixes. O esplendor da natureza, tons de verde, folhas e pássaros também compõem as criações da artista de alma barroca, que cursou arquitetura e, no início dos anos 2000, abriu o próprio ateliê. Apesar disso, Calu tem lembranças de seu envolvimento com a arte desde a infância. Aos oito anos de idade, já criava cartas cobertas de borboletas, postadas pelo correio, para presentear familiares.

O ateliê na Vila Madalena, onde cria ouvindo música, de jazz a pontos de orixás, e também recebe o público, tem plantas e árvores como bananeira, jaqueira e jabuticabeira e um altar de Iemanjá.

Os azulejos desenvolvidos por Calu foram ficando famosos com o passar do tempo e passaram a compor painéis e murais de São Paulo. Daí para colaborar com marcas de design foi um pulo, com a criação de ladrilhos hidráulicos e cobogós. Outra parceria de sucesso é com a Tok&Stok, que lançou as coleções Natureza, Mar e Mandarim, assinadas pela artista.

Na carreira que já passa dos 20 anos, a arte de Calu foi além de azulejos e peças de cerâmica e, hoje, invade diversos ambientes das casas, criando sensações únicas para quem os contempla.

“No trabalho de Calu Fontes, o todo não é a simples soma das partes. Sua mente intuitiva vasculha resíduos de memórias em busca de fragmentos de beleza, cores, formas, símbolos, desenhos, palavras – e os sobrepõe sem economia, criando conexões inconscientes que juntas passam a determinar novas escolhas”, diz Baba Vacaro, designer e diretora criativa .

Para celebrar essa trajetória, Calu fez uma viagem ao passado. Mergulhou na própria história e revisitou memórias traduzidas em desenhos registrados nas cartas, cadernos e diários da adolescência para dar vida a criações inéditas. Esse processo é apresentado no livro que celebra 20 anos de trajetória, publicado pela Editora WMF Martins Fontes. “Foi um processo de revisitação, uma viagem de descobrimento, e incorporei tudo que estava nesse percurso. É uma narrativa criada a partir do meu olhar para o passado e de um desejo de me abrir para o novo”, declara a artista.

A obra dividida em dois volumes, a publicação Calu Fontes tem coordenação editorial de Luciana Farias e Baba Vacaro, texto da jornalista Cristina Ramalho, design da Bloco Gráfico e imagens do fotógrafo e artista Ding Musa. As páginas estampadas por obras da artista reúnem uma diversidade de elementos, linguagens.

“Cada peça é única, porque feita só por ela, e toca a gente de algum jeito. Afinal o coração da matéria é a sua própria biografia. Ela faz da memória afetiva seu playground. Nos trabalhos mais recentes, Calu amassa o barro, modela, cria formas orgânicas, irregulares, com ramificações. Vai buscar no próprio material de trabalho a sua melhor forma de expressão. Não importa mais a função, agora não é mais jarro nem prato, a peça é quase uma escultura”, define Cristina Ramalho.

Lançamento do livro Calu Fontes

Local: Livraria da Vila | Fradique Coutinho

Data: 26 de novembro, a partir das 17h

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 91, Pinheiros – São Paulo/SP

Agende seu horário: Sympla

Ficha técnica

Título: Calu Fontes

Editora: WMF Martins Fontes

Concepção: Brazimage

Apresentação: Baba Vacaro

Organização: Luciana Farias e Baba Vaccaro

Texto: Cristina Ramalho

Design: Bloco Gráfico

Fotos: Ding Musa

Patrocínio: Tok&Stok