10 ideias criativas de décor para você deixar seu quarto instagramável

Você curte fazer fotos e vídeos para postar no Instagram direto do seu quarto? Se você se preocupa em ter um ambiente charmoso e cheio de estilo ao fundo para fazer bonito nas redes sociais, inspire-se nas ideias que selecionamos logo abaixo. São sugestões de cores, cabeceiras, objetos, plantas e outras ideias de decoração criativas que vão deixar seu quarto mais instagramável. E não pense que é preciso encarar uma reforma trabalhosa para fazer as mudanças. Muitas delas você consegue fazer em um fim de semana. Confira!

Capriche nas estampas

As estampas podem deixar a decoração do quarto com mais estilo. Folhagens, poás e formas geométricas estão em alta, então vale apostar em estampas na roupa de cama, nos acessórios e até em um charmoso papel de parede.

Vibe boho

A decoração boho, que tem como premissa a mistura de estilos, é queridinha entre influenciadores. Isso porque esse tipo de décor é capaz de criar um visual aconchegante e com muitos elementos interessantes, como peças artesanais, plantas e estampas, além de proporcionar uma atmosfera despojada.

Aproveite as paredes

Nada de deixar a parede da cabeceira vazia. Você pode preencher o espaço com fotografias, pôsteres de filmes e bandas, gravuras e pinturas das quais você mais goste. Uma ideia é emoldurar tudo com uma moldura preta e básica e brincar com a variedade de tamanhos.

Detalhes charmosos

Que tal colocar as mãos na massa e você mesma dar um toque de personalidade do seu quarto? Eis uma ideia! Aqui, a cabeceira recebeu pintura de folhagens dando uma sensação de continuidade das plantas que estão acima.

Pintura em degradê

Outro detalhe que pode deixar a decoração do quarto especial e instagramável é apostar em uma pintura de parede diferente. Neste ambiente, a escolha foi um degradê de azul, que traz leveza e dialoga com a paleta candy colors do ambiente.

Estilo rústico

O estilo rústico também pode ser interessante para criar um visual instagramável no quarto. De clima despojado, este quarto tem cama baixa, um conjunto de banquinhos de madeira para apoiar livros e objetos e roupa de cama de linho rústico. Um charme só!

Pegada hippie

Cheio de camadas, texturas e plantas, este quarto de clima hippie esbanja estilo e pode ser um belo cenário para posts e stories. Vale dar aquele talento e combinar peças que você já tem em casa.

Toque vintage

Se você tiver peças herdadas da família ou curte visitar lojas de antiguidades, saiba que misturar móveis e acessórios vintage a uma decoração contemporânea pode ser um bom jeito de criar um quarto cheio de personalidade. Neste ambiente, baús de metal e madeira foram sobrepostos e funcionam como mesa de cabeceira.

Cabeceira multiuso

Neste quarto, a cabeceira é o centro das atenções. A peça funciona como apoio para quadro, plantas e até luminária, criando um visual inesperado. Para completar, mesas de apoio de madeira e gallery wall trazem ainda mais charme.

Pintura circular na cabeceira

Um jeito fácil e rápido de dar novos ares à decoração do quarto é fazer uma pintura de parede. Os desenhos geométricos estão em alta, principalmente os circulares na parede da cabeceira.